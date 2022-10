Caso Octavio Ocaña: a un año de su muerte, sus familiares mantienen vivo su recuerdo

Aunque el tiempo pasa rápido, el dolor y los recuerdos aún se mantienen intactos. Este fin de semana, los familiares y amigos del actor Octavio Cañas rememoraron los momentos más hermosos que disfrutaron a su lado, pues a sus 22 años había conquistados muchos corazones a través de la pantalla chica. Desde los cinco años dedicó su vida a la actuación.

Pero su final llegó el pasado 29 de octubre del 2021, cuando fue asesinado a balazos presuntamente, por un par de policías que lo confundieron con un delincuente. Él trató de huir a toda velocidad, pero estrelló su camioneta y falleció producto del tiro en la cabeza a los pocos minutos en un centro de salud en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

Siempre en el recuerdo

El actor al momento de su muerte estaba comprometido en matrimonio con Nerea Godínez, quien no ha descansado, al igual que sus padres para que se haga justicia por su muerte. El sábado 29 de octubre dejó claro que el artista aún habita en su corazón, al publicar un video de un momento inolvidable que ambos disfrutaron.

“Y así sin más... llegamos al año y es que cuando la vida no te sabe, los días solo pasan y pasan y pasan, sin sentirse, sin importar. Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así... aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible... siempre estás en mis pensamientos”, fue parte de la dedicatoria de Nerea.

La joven también detalló sobre todo lo que ha compartido con su familia en su ausencia: salidas con su hermana Bertha Ocaña, la lucha que su padre tiene para hacer pagar a los culpables, y las veces que ha reído y llorado con su madre. Y aseguró que sus amigos son quienes la han ayudado también a salir adelante. Además recalcó: “TE AMO Y TE AMARÉ ETERNAMENTE”.

Por su parte, Bertha Ocaña, hermana del actor también emitió unas sentidas palabras: “...Tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar (...) Nadie sabe cómo aceptarlo que el más pequeño de la familia se fue así de esa manera... Es un dolor inexplicable y en medio de todo ese dolor se vino una lucha por tu justicia. (...) Nunca voy aceptar es la manera tan INJUSTA en la que se fue y lo que nunca voy aceptar es que no paguen los que tienen que pagar”.

El actor de Vecinos, ‘Lalo’ España’ también revivió ese momento doloroso de la partida de Octavio y manifestó que siempre vivirá para él: “Hace un año sonó el teléfono varias veces en la madrugada, no entendía qué estaba pasando; de pronto, a través de un mensaje, nos enteramos de que inexplicablemente mataron a aquel chiquillo con el que compartimos momentos maravillosos. Todo el amor querido Octavio/Benito”.

Detuvieron a policía que disparó

En septiembre fue detenido uno de los policías involucrados en el homicidio, quedó identificado como Leopoldo “N”, policía municipal de Cuautitlán, mientras que otro llamado Gerardo continúa prófugo. Por lo que la prometida de Octavio y familiares dispusieron, la semana pasada, grandes pancartas en las principales vías de México la cara del otro oficial involucrado, para dar su captura.

Octavio participó en el programa “Vecinos”, de Televisa, donde interpretó a ‘Benito Rivers’. Este fue el papel con que conquistó a todo México. Incursionó en el mundo de la actuación a los 5 años, con esta serie.