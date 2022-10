Hace un par de horas, medios coreanos o k-media reportaron el fallecimiento del actor y cantante surcoreano de 24 años de edad Lee Ji Han tras haber estado envuelto en la tragedia de Itaewon, Seúl suscitada la noche del 29 de octubre en medio de las celebraciones de Halloween.

En 2017, el joven coreano participó en la segunda temporada del reality show o programa de supervivencia ‘Produce 101′ de la cadena televisiva Mnet y tan solo dos años después, en 2019, debutó como actor en el drama coreano “Today Was Another Nam Hyun Day” donde tuvo el papel protagonista.

El actor y cantante coreano Lee Ji Han falleció durante la estampida humana en Itaewon, Seúl

El actor Lee Ji Han fue una de las víctimas heridas en la tragedia de Itaewon que ocurrió en medio de las celebraciones de Halloween el pasado 29 de octubre pero tan solo un par de horas más tarde, el día 30, su agencia confirmó su deceso después de que varios exparticipantes del programa, entre ellos Park Hee Seok, Kim Do Hyun y Cho Jin Hyung, mostraran sus condolencias mediante una publicación en redes sociales.

El actor y cantante coreano Lee Ji Han falleció durante la estampida humana en Itaewon, Seúl. / Foto: Mnet / Produce 101

“Que todas las víctimas que abandonaron este mundo demasiado pronto debido al desastre de Itaewon descansen en paz. No me atrevo a entender los sentimientos de las familias en duelo, pero quiero expresarles mi más sentido pésame”, escribió Kim Do Hyun, exparticipante de ‘Produce 101′ a través de sus historias de Instagram.

Participantes de 'Produce 101' muestran sus condolencias. El actor y cantante coreano Lee Ji Han falleció durante la estampida humana en Itaewon, Seúl. / Foto: Instagram

Por otro lado, su agencia, 935 Entertainment, compartió un comunicado oficial “Es cierto que Lee Ji Han murió durante el accidente de Itaewon el 29 de octubre. Esperábamos que no fuera cierto, pero cuando escuchamos la noticia, nos quedamos muy impactados. Estamos haciendo esto con cuidado ya que su familia está muy apenada. Oramos por los difuntos”, se puede leer en la declaración.

Lo más visto en Publimetro TV: