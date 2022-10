Diputada se vuelve viral al cantar canción de Shakira en plena sesión

A pesar de las desgracias personales que envuelven a Shakira, su carrera se encuentra viento en popa, con el éxito de sus últimos temas, presuntamente dedicados a Gerard Piqué, convirtiéndose en los más tarareados mundialmente.

La barranquillera ha posicionado sus últimos temas ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ en los primeros lugares, al mencionar parte de lo que ha sido su separación con el padre de sus hijos, quien le fue infiel con Clara Chía Martí.

Ahora Mabel González, diputada de Paraguay por el partido Encuentro Nacional, se ha vuelto viral en redes sociales al cantar en plena sesión del Congreso paraguayo uno de sus temas.

La diputada que cantó tema de Shakira en plena sesión

La política no solo citó la canción ‘Te felicito’ de la colombiana junto al rapero Rauw Alejandro, sino que se animó a cantarlo para criticar a otros legisladores al ritmo de los movimientos que realizó la cantante en el vídeo del sencillo.

“De esta unidad, no me queda sino decirle: Te fe-li-ci-to, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continuas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, cantó la diputada.

Imperdible el discurso de esta diputada paraguaya 🤣 pic.twitter.com/6B57nOcEbR — Matias Mowszet (@MatiMow) October 27, 2022

La mujer se encargó de replicar el momento en sus redes sociales y los comentarios no tardaron en aparecer, aunque muchos se rieron del momento, otros lo calificaron como vergonzoso.

“El psicólogo: La diputada Shakira no existe. La diputada Shakira”. “Ni siquiera te podés reír del cringe que da”, “Bueno por lo menos sabemos que ahí también votan cualquier cosa”, “Esto ya es un circo, que patético”, “Que vergüenza da ver esto”, “Dios mío, que vergüenza nuestras autoridades. Todos montan su show y se olvidan del pueblo y sus votantes”, “En que momento le pareció buena idea hacer eso”, es parte de los comentarios de los internautas.