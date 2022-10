Blu Jerusalema: La hija de 2 años Gianluca Vacchi que vive como reina

La cuna en la que durmió Blu Jerusalema, la hija de Gianluca Vacchi, no era de oro, pero tampoco estaba tan alejada de la realidad ostentosa en la que crece. La pequeña celebró este jueves 27 de octubre dos añitos al lado de su papá y su mamá la modelo Sharon Fonseca.

Ambos papás le mostraron todo su amor a través de sus cuentas en Instagram, donde le dedicaron bonitas palabras de amor: “2 años contigo... Feliz cumpleaños amore mío, haré todo lo posible para ser el padre de tus sueños. Te amo”, escribió la celebridad de 55 años, junto a un video que recopila todos los momentos vividos con su primogénita.

En tanto su mamá, de 27 años, escribió: “Feliz cumpleaños mi cielo Blu, eres el mayor regalo que la vida nos pudo dar. Trajiste luz, fuerza, significado y mucho amor a nuestro mundo. Le diste a mamá y papá la felicidad más pura que puede haber. Haré todo lo posible para ser la mejor mamá que pueda ser para ti”

Sharon compartió, este viernes 28 de octubre, cómo van los preparativos para la fiesta que se realizará este sábado. En el video se ven a su madre y a su tía haciendo unos postres, entre estos un quesillo, un postre criollo venezolano.

Un revelación lujosa

El dinero no lo compra todo, pero sí ayuda a vivir dignamente y esto no le ha faltado a la niña, que incluso antes de nacer ya “disfrutaba” de los lujos, pues sus padres optaron por revelar su sexo de una forma bastante particular y ostentosa: contrataron un helicóptero, que desde el cielo lanzó humo rosado. Todo un espectáculo que tuvo como espectadores a sus padres y los miles de internautas que se conectaron para conocer la noticia.

Bienvenida excéntrica

El magnate recibió por todo lo alto a sus dos amores en la casa. El portón principal de la mansión tenía un gigante lazo rosado, que al abrirse dio inicio al camino que estaba flanqueado por osos de peluches grandes y elefantes bebés de felpa que sostenían globos rosados. Sharon al bajarse del auto fue también sorprendida con un banquete de dulces.

El clóset de una actriz

La bebé se viste solo con ropa de marca lujosa y reconocida, tanto para los atuendos de baño como los que usa para estar a diario en casa. Vacchi afirmó algunos meses atrás a la revista ¡Hola!, que ella tenía el clóset de una actriz.

Una mansión para la princesa

Pero es nada comparado con las excentricidades de las que goza a su corta edad, pues mientras los niños de años a duras penas tienen un cuarto, la dulce Blu cuenta con un departamento dentro de la mansión del empresario, pues tiene a su entera disposición varias habitaciones, todas lujosas como la vida que ha tenido su progenitor.

Unos de los cuartos tiene una hermosa silla en forma de globo aerostático muy elegante, en donde la bebé pasa tiempo sus papitos.

El pueblo de Blue

Como era de esperarse del acaudalado empresario, celebró el primer año de su princesa por todo lo alto y creo un “pueblo mágico” para Blu Jerusalema en el jardín de su mansión, en el que hubo globos, juegos inflables, unicornios y hadas.

A la bebé no le falta ni el dinero ni el amor de sus padres quienes la protegen y le brindan toda la atención y cuidados que necesita para ser una persona de bien con los mejores valores para aportar a la sociedad cuando comience a crecer.