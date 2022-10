Anahí ‘vuelve’ como Mía Colucci pero Internautas critican su aspecto

Recientemente Anahí hizo el anuncio en sus redes sociales sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo en colaboración con el fallecido Juan Gabriel (sí, el mismísimo Divo de Juárez).

La canción es Déjame vivir, tema de 1984 que Juan Gabriel originalmente cantó con Rocío Dúrcal y ahora será Anahí quien lo revivirá con un toque moderno de música dance electrónica. Este formará parte del próximo álbum Los Dúo 3.

Me gustó cuando Anahí explicó porque Juan Gabriel eligió "Déjame Vivir" para ella. “Quiero que cantes algo mucho más fuerte, un tema que vaya mucho más contigo, yo no quiero que digas que por el amor de alguien se fueron tus penas, tú tienes que ser más fuerte como tú lo eres.”💖 pic.twitter.com/8WgMNjIjpW — Elizabeth 👑❤️‍🔥 (@stan_ahi) October 28, 2022

Si bien la cantante quiso hacer un en vivo para hablar de este nuevo proyecto, no perdió la oportunidad de hacer mención de Mía Colucci.

“Ni hablamos de Rebelde porque qué les puedo decir...la fan número uno de Rebelde creo que está claro para todos que soy yo... que mi nombre es Anahí Colucci Puente”, dijo entre risas.

En las últimas semanas, lo integrantes de RBD han emocionado a los fans con el posible regreso de la agrupación en una gira. Después de que Anahí, Christopher Uckerman y Christian Chávez asistieron a la boda de Maite Perroni, las especulaciones se han reforzado.

Si bien todos se han mantenido enfocados en sus propios proyectos, Anahí ha sido la que más se ha tomado el tiempo de hablar de su época como Mía Colucci en la telenovela Rebelde.

Eso sí, mientras algunos aplaudieron que mantenga tan viva la imagen del icónico personaje, otros sólo se dedicaron a criticarla por “verse vieja” e “irreconocible”.

“Esta señora nunca aceptará su edad, ya se ve acabada”. “Toda operada ni parece ella”. “Ya no queda nada de Mia Colucci con tanta cirugía”.

Por supuesto los fans salieron a defenderla, alegando que es obvio que los años pasen y que no se vea igual que en aquel entonces. “Qué esperaban que se viera por siempre de 20 años? El tiempo pasa aprendan a aceptar que todas cambiamos”. “Anahí siempre será hermosa dejenla en paz”. “Obviamente los años pasan y no se va a ver como cuando salía en la novela”

Las críticas a Anahí nos recuerdan a la presión bajo la que vivimos las mujeres de no envejecer

Las mujeres no solo enfrentamos la presión de ser profesionales y formar una familia, sino que también de mantener el aspecto juvenil que teníamos a los veinte al mismo tiempo.

Nos bombardean constantemente con presiones sobre recurrir al botox, la cirugía plástica y hasta esas píldoras «mágicas» para adelgazar. No es de extrañar que cuando una llega a los 40 no se sienta muy bien consigo misma y se pregunten si podrían ser mejores, más delgadas, más jóvenes, más bonitas.

Anahí está más que dispuesta a volver a los escenarios y conquistar a todos

Hace unos meses, la cantante sorprendió con una participación en el concierto de Karol G, donde cantó el icónico tema ‘Sálvame’. Si bien también actriz ya había tenido algunas presentaciones pequeñas, este fue su regreso a los escenarios frente a una audiencia masiva tras 11 años de ausencia.

“A las personas que estuvieron en ese concierto, no sé si algunas de esas personas estén aquí en este live, no tienen una idea de lo que hicieron por mí, como mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale al escenario, que por supuesto eso es maravilloso, porque para todos los artistas eso es el alimento , pero fue mucho más allá porque tanto tiempo sin pasearme y no era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí”, agregó.