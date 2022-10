Vanessa Guzmán muestra su lado más real sin maquillaje a sus 46 años

Al natural y sin complejos, así se mostró Vanessa Guzmán ante sus seguidores este miércoles 26 de octubre cuando apareció en perfil de Instagram luciendo su rostro lavado y dejando ver que no hace falta maquillaje para verse fabulosa y, además, llevando el poderoso mensaje de que la mujer debe abrazar su belleza única.

La artista dejó de la actuación para dedicarse de lleno a su salud física y mental, puesto que a inicio de 2021 comenzó la transformación de su cuerpo al practicar fisicoculturismo. En una entrevista al programa El gordo y la flaca manifestó: “Mi problema de ansiedad, que desarrollé en algún proyecto, me generó una retracción completa a nivel social. No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho y yo lo único que vivía era una paranoia interna”.

Guzmán vio en el fisicoculturismo una salida a todo ese tormento que venía sintiendo y, por supuesto, que esto trajo consigo también un sinfín de críticas hacia cómo luce su aspecto, así como su femineidad. Ella le ha salido al paso estos ataques de sus “hater”, mostrando una vez más que está segura de su vida.

En esta oportunidad subió una imagen a su historia en la red social y en la que divulgó lo empoderada que está y le hizo una especial dedicatorias a quienes no les gusta su nueva imagen. “Al natural, sin filtros, sin luces, sin maquillaje. Me amo, me acepto y si no te gusta, ¡es problema tuyo no mío!”, fue el mensaje que acompañó la foto.

Ella se ha mantenido juiciosa con su disciplina y semanas atrás recibió el reconocimiento a “Mejor bikini” del evento deportivo The Fit Weekend, que consiguió tras largas horas de entrenamiento para tonificar su cuerpo.

Trolea a sus haters

Como toda una dama con buen sentido del humor, ella también ha sabido alzar su voz sobre quienes le desagrada su nuevo aspecto. Recientemente, Vanessa publicó una imagen de cuando encarnó a Ana Castro en “Atrévete a soñar” y un seguidor le escribió: “Cuando te veía y me derretía pero ahora ya no te ves igual”.

Sin embargo, Vanessa aprovechó para seguir el juego de palabras y le contestó: “Ahora te congelaste !!! 😂😂😂😂 habrá quien opine lo mismo de ti …. 🤷🏼‍♀️”. El seguidor finalmente le pidió disculpas, pues su intensión no era ofenderla.

Mientras que otra le comentó que en el pasado sí se veía hermosa y ella respondió: “si estoy bien pinche fea ya ni me sigas y se feliz”. Pero sus fanáticos también sacan el pecho por ella, puesto que es constantemente atacada: “No me parece que se vea muy bien ya que el cuerpo agarra figura masculina”. Y una fans no tardó en poner en su lugar a la hater: “jajajaja ¿figura masculina ? Si los hombres la mayoría están bien panzones sin músculos”.