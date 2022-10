“Tengo 61 años y lo siento un poco más” Michael J. Fox declaró que su salud está empeorando

A principios de este mes veíamos una de las escenas más conmovedoras cuando Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencontraron en la Comic Con de Nueva York, donde se fundieron en un abrazo y compartieron con el público algunas vivencias dentro del set y su vida.

Rápidamente, la imagen se viralizó en las redes sociales, y conmovió a más de uno el poder ver a dos icónicos personajes de ‘Volver al Futuro’ nuevamente juntos. Marty y el Doctor Emmet Brown volvieron a unirse en una nueva aventura.

También te podría interesar: Estos famosos que están luchando contra padecimientos complicados y se mantienen fuertes

La salud de Michael J. Fox está empeorando

Michael J. Fox lleva 30 años luchando contra el Parkinson, una enfermedad de la que lamentablemente aún no se encuentra una cura.

El actor creó una fundación que ayuda a la investigación sobre su padecimiento, con la esperanza de que pronto logre encontrarse una cura, ‘The michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research’ aun así Michael J. Fox, sigue afrontando momentos sumamente duros debido al Parkinson.

Fox ha lanzado una serie de libros donde profundiza más acerca de su enfermedad, el último ‘No Time Like The Future’ se enfoca en el que considera como el peor año de su vida, el 2018, donde los estragos de someterse a una cirugía de médula espinal para extirpar un tumor y una fractura de brazo que fue bastante dolorosa, le hicieron pasar los días más complicados respecto a su salud.

La revista People le realizó una entrevista donde el actor platicó más sobre su situación, comentando que sus hijos nunca lo conocieron sin Parkinson. También declaró que su condición empeora: “Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”

Michael J. Fox actualmente está casado con Tracy Pollan, su pareja desde 1988, con quien tuvo 4 hijos. Estrenará el próximo año un documental de la mano de Apple TV sobre las diferentes perspectivas de su vida.