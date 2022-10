Khloé Kardashian reacciona al intento de Tristan Thompson por recuperarla

Khloe Kardashian ha estado en boca de todos desde hace un tiempo por las infidelidades que le permitió al padre de sus hijos Tristan Thompson y durante el episodio del 27 de octubre de The Kardashians habló sobre una de las escenas donde aparecía su ex conversando sobre su familia y esta le gritó “mentiroso”.

Los famosos le dieron la bienvenida a su segundo hijo, hace unas semas atrás, a pesar de su ruptura, pues fue un embarazo planeado por gestación subrogada a principios de agosto, mucho antes de conocerse que el basquetbolista le había sido infiel con su entrenadora.

La socialité ha sido objeto de burlas y señalamientos por las distintas infidelidades que le había permitido, y fue la última la que detonó su mayor decepción, al quedar embarazada la mujer con la que la engañó.

Khloe Kardashian desenmascaró a Tristan Thompson

La estrella de la NBA tuvo el descaro de hablar frente a las cámaras sobre sus planes familia con Khloé, pero ella no aguantó la indignación.

“Sentí como si todo el teatro me estuviera mirando. Yo estaba como, ‘Esto es tan incómodo’. Porque es como, ‘pedazo de m**rda. ¡Maldición! Te creí y te estaba escuchando y estaba recibiendo todo lo que dijiste. ¡Pero eres un maldito mentiroso!’ “, confesó.

Sobre el arrebato de llamarlo mentiroso frente a todos, mencionó que fue parte de un impulso.

“Simplemente salió. Probablemente lo hice mucho más incómodo de lo que tenía que ser. La historia de mi vida”, agregó.

Tras los duros momentos que le ha tocado vivir en medio de las críticas, la menor de las Kardashian confesó sentirse abrumada al ser exhibida frente a la multitud.

“Cualquier alfombra roja a la que estoy obligada a ir, siento que estoy abriendo las compuertas para que la gente me destroce y me analice. ¿Por qué nos hacemos tal cosa a nosotros mismos? Ya nos juzgan, critican, escudriñan. Es abrumador”, expresó.

A pesar de todo lo malo que ha tenido que vivir en los últimos meses, ella está orgullosa de si misma.

“Cuando pasas por cosas en la vida, esas cosas pueden robarte muchos de tus momentos felices. Esta noche realmente me recuerda que tengo que obligarme a hacer cosas porque entonces me perdería algo tan especial. No quiero que mis dramas o traumas personales me quiten toda la diversión que podría tener”, finalizó.