Gabriel Soto e Irina Baeva están como Carmen Villalobos: No subo más fotos pero seguimos juntos Instagram @gabrielsoto / @irinabaeva

La situación de Gabriel Soto e Irina Baeva que sí terminaron o no, es una historia muy parecida a la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo con los rumores de su divorcio.

Los actores colombianos, Carmen y Sebastián, dejaron de publicar fotos juntos, tras ser una pareja muy activa en sus redes sociales. Ese detalle hizo a los seguidores sospechar que algo estaba ocurriendo con la pareja.

En mayo se desveló el secreto a voces, la interprete de Catalina la Grande en la serie de Sin Senos Sí Hay Paraíso confirmó su separación con Sebastián Caicedo.

Gabriel no fue al cumple de Irina

Con Gabriel e Irina estamos en las mismas. Ambos tienen algunas semanas que no colocan fotos juntos, e incluso la actriz rusa cumplió sus 30 años en Qatar y Nueva York rodeada de amigos y compañeros de trabajo, pero sin la presencia de su prometido.

Para los seguidores, claras señales de que algo está sucediendo con esta pareja.

También hay rumores de que ambos le pusieron fin a la relación, pero que presuntamente no lo pueden anunciar públicamente debido a ciertas condiciones que Televisa les impuso, pero un productor confirmó la noticia sin querer.

¿No pasa nada?

El gusanito de la duda está allí y recientemente los medios abordaron a Gabriel Soto a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y le consultaron sobre su situación con Baeva.

“Ayer hablé con ella, la felicité y todo. Lo hacemos en privado, si en público de repente a lo mejor no ponemos lo que la gente quiere, pues no pasa nada”.

Asegura que la carga de trabajo que tiene con las grabaciones de la telenovela Mi camino es amarte los mantiene un tanto alejados, reseñó People.

“Ha sido un ritmo pesado. Afortunadamente es una novela donde llevo mucho peso dentro de la historia, entonces eso implica que los llamados han estado bastante pesados, pero estoy muy emocionado y contento con este proyecto”.

Lo que si dejó claro el actor es que si algo llegara a suceder entre ellos no dudarían en comunicarlo públicamente.

“Cuando haya novedades se los vamos a decir. Irina llega en unos días, vamos a festejar, vamos a estar juntos. Yo seguiré grabando. Ella estuvo en Qatar un mes, en Rusia un mes, en Nueva York casi tres semanas. No hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet y en Instagram, no es necesario para nosotros”, aclaró.

Un mensaje de cumpleaños frío

Por supuesto que lo rumores no cesan, después del mensaje tan frío que le envió Soto por el cumpleaños de Baeva, demuestra a los internautas que algo no va bien con esa pareja.

“BIRTHDAY GIRL 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos 🙏🏼❤️. El resto te lo digo en persona ya en unos días 😘😘😘😘😘😘😘 😀😀😀😀”, fue lo que el actor escribió en Instagram.

Gabriel Soto e Irina Baeva, hasta ahora, se encuentran comprometidos y en los preparativos de su boda, la cual se retrasó por diferentes temas.

Primero fue la pandemia por covid-19 y el más reciente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que la familia de la actriz es rusa y hasta los momentos no pueden salir de ahí, reseñó el portal web Yucatan.