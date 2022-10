“Es lo mejor que me pasó”: Chayanne habla de su esposa y nos confirma que es el hombre perfecto

Chayanne tiene 30 años de casado con su esposa, Marilisa Maronesse, pero siempre se ha mantenido muy reservado sobre su vida familiar, hasta ahora.

El intérprete de Torero abrió un poco más su corazón para relatar cómo ha sido compartir junto con la ex reina de belleza tanto tiempo de su vida y además consolidar una familia con dos hijos: Isadora Figueroa y Lorenzo, de 24 y 21 años, respectivamente.

Chayanne se sincera sobre su esposa ¡y roba suspiros!

Según las declaraciones recogidas por People, el también bailarín resalta como una clave fundamental para que la relación prospere la buena comunicación que existe entre ambos, aspectos que les ha permitido superar cualquier problema suscitado.

“Puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad”, confesó Chayanne al medio argentino Teleshow.

“Entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. [Marilisa] ha sido lo mejor que me pudo pasar”, agregó, soltando suspiros entre los fans por la manera tan amorosa y dulce de referirse a la mujer de su vida.

Sobre si la venezolana es celosa, al ser él uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica desde hace décadas, bromeó al decir que “ella no duerme”, entre risas, para luego destacar que tienen una relación sólida que han ido reforzando con el paso de los años.

“Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz”, aseveró el artista boricua que se encuentra en un gran momento personal y profesional a sus 54 años de vida.

Precisamente, este 2022 regresó con nueva música y su sencillo Te Amo y Punto, después de 4 años de ausencia y 38 de carrera sobre los escenarios.