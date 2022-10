Alejandra Guzmán confiesa que está viviendo un duelo: esto es lo que la tiene desanimada

Relajada y con el buen sentido del humor activo, la cantante Alejandra Guzmán habló este lunes 24 de octubre sobre los audios candentes en un chat de Whatsapp que publicó en su cuenta en Instagram. Se trató de “Tuya”, el nuevo sencillo con el que la rockera que quiere posicionar y que ya está causando sensación.

El estreno de “Tuya” se realizó el 20 de octubre y ya cuenta con más de 500 mil visitas. La sido aplaudida por su público quien elogió el tema. “Esos audios yo le estaba mandando la letra muy fuerte de la canción y del video ‘Tuya’. Pero es que ahora los chismes salen rápido y es una manera muy rápida (de hacer publicidad) de decir: ‘Espera de que hay una nueva canción’, y sirvió (la estrategia)”, contó la artista al programa Ventaneando, este lunes.

Detalló que el video se grabó en México y se centraron en cuidar muy bien los detalles para que no fuera tan fuerte, ya que en 34 años de carrera artística, afirmó que nunca había hecho un tema parecido. Parte de la letra dice: “Parece que hoy no te puedo tener, pero mi memoria te puede traer. Estoy pensando en tu boca. Frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama sola quitándome las ganas”.

Una traumática caída

La artista sufrió una aparatosa caída en el escenario el pasado 28 de septiembre en Estados Unidos, durante el show de clausura del mes de la Herencia Hispana que se celebró en el Kennedy Center. Ella perdió el equilibrio y de inmediato cayó al suelo de donde no se pudo levantar, ya que el fémur se había salido de la cadera.

“Fue un dolor espantoso, porque me metieron la cadera otra vez sin que se rompiera nada. Tengo buena mecánica (...) tenía el fémur totalmente salido, yo me agarraba la prótesis que me pusieron. Me dijeron que no dejara de respirar, porque en realidad era para que estar entubada, y me metieron la pierna. No tuve miedo porque sabia qué estaba pasando, no me podía mover, ni parar. Fue traumático. (...) Yo no quería que me rompieran mi cadera. (...) Soy muy fuerte y el umbral del dolor que tengo es alto. Yo estaba consciente, pero otra persona se hubiera desmayado”, explicó al programa matutino.

Alejandra también dijo que estaba consciente que el cualquier momento podría haber ocurrido este accidente, pues se lo había advertido su médico, el doctor Alberto Durazo.

Alejandra en duelo

La cantante sabe muy bien que los años no pasan en vano y no puede realizar las mismas actividades o con la misma destreza de cuando era más joven. Le comentó a Paty Chapoy: “Yo tengo muchas cirugías en esa parte de la cadera y no tengo tanta fortaleza. Pienso que nada me limita, pero tengo que estar consciente estaba muy contenta esa noche porque conocí a Patti LaBelle, a quien admiro muchísimo”.

“Este fue un duelo con mi cuerpo, nunca me había fallado mi cuerpo y tengo que estar consciente de que tengo 54 años y no puedo bailar y saltar como antes, aunque no puedo controlarlo cuando veo a toda la gente. (...) Ellos son mi medicina”, confesó la hija de Silvia Pinal.

Por ahora, debe olvidarse de los zapatos con tacones, aunque actualmente está usando unos especiales para sus shows.