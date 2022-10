Shakira y las veces que ha dejado claro que expresar los sentimientos te hace sanar

El estreno de ‘Monotonía’, último sencillo de Shakira junto a Ozuna, ha generado miles de reacciones al tratarse del despecho que ha vivido la colombiana, tras su ruptura con Gerard Piqué y la infidelidad que le hizo vivir por su relación con Clara Chía Marti.

La separación del jugador con la cantante ha sido la noticia más comentada del año, no solo por haberle puesto fin a su romance de más de 12 años, sino la pelea que manejan por la custodia de sus hijos, las disputas legales que manejan ambos con las autoridades de España y lo enamorado que se ha dejado ver Piqué junto a su novia.

Shakira desahoga su desamor con sus canciones

Mientras que algunos han aplaudido la manera de facturar de la cantante (Monotonía es uno de los temas más escuchados en más de 10 países) a pesar del mal momento que atraviesa, otros le han pedido que no se humille, ni pierda el tiempo escribiéndole a su ex.

Sin embargo, ella ha demostrado que como cualquier persona sufre por el desamor y en este momento que atraviesa la etapa de duelo ha decidido desahogarse por medio de la música.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, dijo durante entrevista con la revista Elle.

Además, para nadie es un secreto que fruto de sus decepciones amorosas han nacido algunos de sus temas más emblemáticos como ‘Antología’, la cual le dedicó a su primer amor y otras como ‘Tú’, dedicada a Osvaldo Rios, ‘Estoy Aquí’, e ‘Inevitable’.

Aunque muchos la critican ella demuestra que mostrar los sentimientos también es una manera de sanar.