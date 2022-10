A los Montaner les llueven las bendiciones por su nueva fundación

“Necesidad hay y mucha, en todas partes, nuestra misión es clara y sabemos que estamos aquí por algo”, así Ricardo Montaner informó que él y su familia crearon una fundación que agrupará todas las acciones altruistas que realizan en distintas partes del mundo. Bajo el nombre de The House Project, le llevarán amor y un poco de esperanza a los necesitados bajo el lema “Every Heart Can Be a Home” (Cada corazón puede ser un hogar).

La fundación es la consolidación de su hermoso proyecto que iniciaron hace 20 años, cuando hicieron la primera casa a la que bautizaron como La Ventana de Los Cielos y que está ubicada en Florida, Estados Unidos. Ahora su misión se ha extendido a otros países como Venezuela, República Dominicana, Colombia, India y Jordania, en los últimos seis años.

“Desde hace años nuestra familia, viene trabajando para apuntalar nuestro amor ,ofreciéndolo y dándolo al prójimo. Comenzamos hace tiempo y creemos que va siendo hora de unificar nuestras acciones solidarias y de compromiso social, en una sola fuente de energía, sólida y llena de cosas por hacer. Te invito a conocer y seguir nuestro accionar”, escribió Ricardo en su cuenta en Instagram.

“The House Project” arropa a cuatro casas de abrigo y apoyo: Green House (India), Blue House (República Dominicana), Tea House (Jordania) y Red House (Venezuela y Colombia). “Nuestra causa es la causa del amor, nuestro sueño es llenar el mundo de casas amables. Tú también puedes ser parte de la Manada”, fue el mensaje que envió el intérprete de “La cima del cielo” en el Instagram de la fundación.

Red House tendrá sus bases en Maracaibo (Venezuela), que garantizará la alimentación a través de un comedor a familias vulnerables. Mientras que en Colombia estarán ubicados en la Alta Guajira atenderán a los niños de un seminternado, a quienes le darán alimentos, insumos médicos, bienes y servicios básicos.

Lluvia de bendiciones

Docentes y médicos de distintas partes del mundo se han puesto a disposición del artista para trabajar y apoyar en su labor altruista: “Me parece excelente el que tengas una fundación. Me pongo a la completa orden desde Venezuela estado Lara para ser voluntaria y trabajar en tu fundación. Soy Docente de profesión y se muy bien como es la actividad con la comunidad”, escribió la usuaria Carmen Alejandra Parra.

“Gracias por tener compromiso solidario desde el corazón”, “De verdad que familia y que tribu tan maravillosa, la generosidad y la gratitud siempre serán recompensadas, Dios los bendiga”, “Con su vida y sus acciones sólo dan ganas de formar parte. No hacen mella las palabras de quienes quieren desprestigiar que seguramente como suele suceder son aquellos que no hacen nada por nadie”, fueron parte de las palabras de los seguidores de la familia.

Los Montaner al mostrado que no solo hay música en sus corazones, el altruismo se ha convertido en su modo vida, y esperan que sean miles los que se sumen a esta noble causa.