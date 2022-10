Hermanas Spanic aterrorizadas: Daniela sufrió un “atentado de homicidio” y Gaby es acechada

En pánico y cansadas de injusticias, así se sienten las hermanas Gaby y Daniela Spanic. Este jueves 20 de octubre, Daniela fue atacada por un hombre no identificado, quien la golpeó con un objeto en la cabeza, justo en el lugar donde fue operada tras sufrir un derrame cerebral. El atentado se produjo cuando ella acudiría a la Fiscalía para demandar a su exesposo.

¡Lamentable! Daniela Spanic fue atacada en un lugar público. 😱🚨 ¿Qué pasó? https://t.co/yGvBCqoGyN pic.twitter.com/nxdkmMfZ3z — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 21, 2022

Gaby calificó el ataque como “un intento de homicidio” y acusó a Ademar Nahum de ser el presunto culpable: “Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público. La acompañaba su chofer, el señor José Leiva contratado por el señor Ademar Nahum Zacarías. (…) ¡Qué coincidencia!, ella se fue a comprar un café en un lugar al que la llevó el chofer. ¿Quién más sabía que ella iría a ese lugar donde fue golpeada justamente donde fue operada? Esto es un atento de homicidio”, aseveró la actriz.

Por su parte Daniela también dio detalles del hecho violento: “Yo iba a poner una demanda para que arreglen la casa de mi hija y de repente me sucedió esto afuera de los juzgados de lo familiar. Lo vi de medio lado y tenía el cabello largo con ojos, cejas y grande”.

Detalló que la persona debió tener una piedra en la mano, porque el golpe fue tan fuerte que le produjo un dolor muy grande que la hizo llorar. Fue revisada por una doctora que estaba en el lugar y le brindó los primeros auxilios, pero luego acudió al hospital para un chequeo más profundo. Afortunadamente, no pasó a mayores.

Rodrigo Fragoso, exmánager de Daniela, informó que las hermanas interpondrán una demanda contra Nahum, e indicó que la protagonista de “La Usurpadora” fue acechada por el mismo hombre que golpeó a Daniela.

“Hablé con Gabriela y me dijo que este mismo hombre que atacó a Daniela hoy, estaba afuera de su casa anoche (miércoles 19 de octubre). Por la misma descripción estuvo afuera de la casa de Gabriela”, expresó el amigo de las venezolanas.

La villana de todos los tiempos también expresó llorando en su Instagram que han sido víctima de muchas injusticias y está cansada. Que no se trata de una mentira como lo intentaron hacer ver otras personas cuando las artistas gemelas, presuntamente, fueron envenenadas.

“No vayan a decir ahora que es un invento mío, como dijeron cuando nos envenenaron. Hemos sido muy perseguidas mi hermana y yo. Estamos agotadas y cansadas. Y sí vamos aponer una denuncia. Si algo le pasa a Daniela, a mi hijo a Catalina o a mí tengo sospechas del señor Ademar Nahum Zacarías”, manifestó en el video.

Gabriela hizo un llamado a la justicia mexicana: “Ya basta de tanta impunidad, ya basta que existan cobardes en el mundo metiéndose con mujeres. (…) Yo nunca he tenido miedo. No estoy sola, mi hermana no está sola”.