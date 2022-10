Talina Fernández y María Levy: el impacto de una abuela presente en la vida de una nieta

Después de pasar por una temporada complicada entre escándalos de terceros y la falta de trabajo, Talina Fernández está disfrutando la oportunidad de trabajar al lado de su nieta María Levy en el podcast de Amazon Music, Platicando con mi abuela.

“Les presentamos nuestro podcast: platicando con mi abuela, ya lo pueden escuchar gratis por @amazonmusicmx . Y todos los jueves habrá nuevo episodioooo! (...) estoy llorando de emoción!!! me explota el corazón de amor. Qué alegría al fin poder compartirlo con ustedes. Creamos juntas un espacio donde dialogamos, cotorreamos, cuestionamos y nos vulneramos profundamente con la intención de compartir con ustedes un lugar seguro, de aprendizaje, de honestidad, de ligereza, de profundidad, de risa y de harto amor”, se lee en la publicación de María.

La conductora es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y a sus 77 años se ha convertido en un ejemplo de fortaleza por la forma en la que ha enfrentado la adversidad.

Por su parte, María es hija de la fallecida Mariana Levy y el mayor tesoro de Talina Fernández. “María fue la razón por la que no morí cuando murió mi hija”, reveló la conductora en una entrevista con la revista Caras México.

Desde que la actriz falleció el 29 de abril de 2005 a causa de un infarto derivado de un intento de asalto, la conductora se ha hecho cargo de sus nietos, especialmente de María, a quien adoptó legalmente.

Talina se convirtió en la figura materna de María y aunque no todo fue miel sobre hojuelas, ambas tienen hoy una complicidad admirable. “Yo no me podía morir con mi hija porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo en la entrevista.

Una abuela presente es una bendición en la vida de una nieta

Los abuelos pueden desempeñar un papel importante en la vida de sus nietos. Especialmente cuando existe una relación cercana entre abuela y nieta, puede ser favorecedor en muchas formas.

Las abuelas pueden ser cuidadoras, maestras y compañeras de juego, a veces pueden ser incluso ante los nietos, grandes confidentes y por tanto, una guía importante en su camino.

Crecer de cerca con la abuela puede llenarte de confianza en ti misma. Ella siempre te recordará cuánto te ama y lo valiosa que eres. La abuela puede ser además un modelo positivo que promueva y refuerce los buenos valores, te enseña a ser compasiva y generosa pero también a que nunca te dejes de nadie.

“Nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mí… En mi crecimiento, fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual”, dijo María a Caras.

Si algo dejan claro Talina y María es que la brecha de edad no es ningún obstáculo para tener una buena relación y que la complicidad abuela nieta es invaluable. Quizá en algún momento tuvieron sus diferencias pero conforme María fue creciendo, fue entendiendo mejor la labor titánica de su abuela para criarla.