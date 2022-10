Gabriel Soto, Piqué y los famosos más repudiados por ser infieles

Gerard Piqué pasó a ser el hombre más despreciado del 2022 al conocerse su infidelidad a Shakira con Clara Chía Martí, una joven rubia con 20 años menos que la cantante. Su separación se mantiene en boca de todos, pero él no ha sido el único que ha engañado a su pareja de la peor manera.

La vida de los suele estar expuesta al ojo público por lo que cada uno de sus movimientos son observados por sus fans y los distintos medios de comunicación, por lo que un paso en falso y quedan al descubierto sus más oscuros secretos.

Famosos que se ganaron el repudio por sus infidelidades

Además, del polémico nuevo romance del futbolista con Clara, hay otros famosos que también han avergonzado a sus parejas al haberlas engañado con otras mujeres, a pesar de ser mujeres bellas y exitosas, quedando claro que la apariencia física no te exime de los hombres infieles.

Adam Levine

Otro de los nombres más sonados del año ha sido el de Adam Levine quien quedó expuesto en redes sociales por una modelo e influencer, Sumner Stroh, a quien le escribía por sus redes sociales.

Su confesión llevó a otras mujeres a revelar que el acoso que habían sufrido por parte del vocalista de Maroon 5, a pesar de estar a la espera de su tercer con hijo con la modelo Behati Prinsloo.

Gabriel Soto

Uno de los hombres más criticados de México ha sido Gabriel Soto luego de haberle sido infiel a su ex esposa Geraldine Bazán con la también actriz Irina Baeva.

Ahora su romance con la originaria de rusa se encuentra en duda por las veces que han pospuesto su matrimonio y los rumores de ruptura.

Andrés Tovar

Otro de los hombres que ha sido señalado en el productor, quien se casó recientemente con Maite Perroni a pocos meses de haber firmado su divorcio con Claudia Martín.

La protagonista de ‘Los ricos también lloran’ ha remarcado que su relación dio inicio cuando aun estaban casados, aunque ellos desmintieron tan acusación.

Raul Araiza

En 2015 el presentador estuvo envuelto en críticas tras aceptar la infidelidad a la que expuso a su esposa Fernanda Rodríguez con la actriz Elba Jiménez. Aunque la pareja superó le polémico momento, en 2020 anunciaron finalmente su divorcio.

Brad Pitt

El galán de Hollywood le fue infiel a Jennifer Aniston con Angelina Jolie, con quien se divorció en 2016 y sigue luchando por la custodia de sus hijos.

Ashton Kutcher

El actor le fue infiel a Demi Moore la misma noche que cumplían seis años de casados y la actriz se enteró por Google Alert.

Kevin Hart

Transcurría el 2017 cuando el actor le fue infiel a su esposa Eniko Parrish a pesar de que se encontraba en la recta final de su embarazo.

El vídeo del famoso teniendo relaciones con otra mujer se hizo viral en redes sociales y fue de esa manera que se enteró Eniko. Sin embargo, la pareja logró superar tal momento por el bienestar de su hijo.

“Soy culpable, independientemente de cómo sucedió y de quién estuvo involucrada, toda la mierda de la que no puedo hablar... Soy culpable. Me equivoqué. Es peor que sólo ser irresponsable. No hay vuelta que darle. Es el momento más estúpido de Kevin Hart. Claramente no fue mi mejor momento. Habiendo dicho eso, me lo busqué” le contó a The Breakfast Club.

Jay-Z

El rapero le fue infiel a Beyoncé y aceptó su error, por lo que buscó la manera de recuperar su matrimonio.

La lista de famosos infieles a lo largo del tiempo es bastante larga y ha sido encabezada por otros como: Lamar Odom, Tristan Thompson, Valentino Lanus, Jorge Salinas, William Levy, Juanes, Alejandro Sanz...