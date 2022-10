La actriz guayaquileña, Carolina Jaume sorprendió a todos con un cambio extremo de look para recibir una nueva vuelta al sol. En su cuenta de Instagram por stories compartió su nuevo color de cabello, y con una frase típica le dio la sorpresa a sus fanáticos.

“¡Sorpresa! Nadie lo creía, pero me cambie el color de cabello. Cerrando ciclos (que cholo sonó eso), no estoy cerrando ciclos, yo estoy abriendo nuevos caminos en fe, y dije necesito un cambio; ya tengo un cambio espiritual, un cambio físico estoy bajando de peso, y dije siempre he querido hacer algo diferente en mí y tener el cabello oscuro, así que lo hice”, expresó Jaume.

Así luce con su cambio extremo Carolina Jaume

Luego de ser rubia por años, la actriz se atrevió a oscurecer su cabellera, y sus fanáticos fueron los primeros en verla con su nuevo look. En la cuenta de su estilista personal ya se conocían algunas pistas de que color era el que eligió la actriz, y un brunette hair fue la elección de la guapa actriz.

“Sorpresa”: Carolina Jaume recibe sus 37 años con un extremo cambio de look

El gesto que muchos criticaron en su cuenta de Instagram

Carolina Jaume no dudó en compartir unas fotos en la que predominaba una de ellas, en la foto Jaume está sacando el dedo del medio, lo que para muchos es un símbolo de mala educación. Sin embargo, ella explicó que no es una “mala seña”, sino que es hacerles saber a muchas personas que ya no le importa lo que digan de ella y su pasado.

Por otro lado, usuarios de redes comentaron que su señal era de mal gusto para quienes le seguían. “Carolina yo te apoyo, pero subir contenido así no es de buen gusto”, “No caigas en vulgaridades Carolina”, son parte de los comentarios que rezan en sus fotografías.

“Hoy decidí finalmente comenzar de nuevo mi entera… Empezando por mi cabeza. Como si nada conociera, como si nunca hubiera estado, como si nada hubiera visto. Como si tuviera 15 años otra vez y mil ilusiones en la cabeza. Como si no me hubieras roto el corazón en mil pedazos. Me olvidaré de todo lo que creo saber y dejaré que la vida me sorprenda (no espero nada de nadie peor necesito a nadie para mi felicidad)”, escribió.