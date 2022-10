El “tierno” diminutivo de Shakira a Ozuna previo a Monotonía ¿Quiere picar a Piqué?

No fue culpa de Shakira ni Piqué, algunos dicen que fue Clara Chía, pero posiblemente también Ozuna, a quien la barranquillera no ha dejado de dedicarle halagos a solo horas de entrenar el tema “Monotonía”. Además de agradecer la colaboración, el “negrito de ojos claros”, también le dio un regalo a la barranquillera quien no dudó en expresarle un tierno diminutivo.

Los fanáticos están ansiosos por escuchar la nueva canción de la colombiana, quien unió sus voces al reguetonero en esta “bachata de desamor”, inspirada en la ruptura con quien fuera su amor los últimos 12 años. El cantante boricua no pierde oportunidad y agradeció a la rubia la oportunidad de grabar juntos también con regalo que ella mostró en su Instagram.

“Gracias por la camiseta Ozu”, escribió la intérprete colombiana posando con el obsequio de Ozuna. Un oso en su pecho, que suelen caracterizar al boricua, fue el detalle que emocionó a los fanáticos que han seguido de cerca cada gesto de esta dupla, una de las más inesperadas.

Poco antes, Ozuna dedicó un emotivo mensaje a Shakira y mostró algunos detrás de cámara del video de Monotonía, grabado en la localidad de Manresa, una locación muy particular ya que es conocida por las infidelidades de las parejas. ¿Otra punta para Piqué?

“Shakira gracias por creer, amo este tema, amo esta colaboración”, escribió el reguetonero. La colombiana no se quedó callada y le respondió con hermosas palabras: ”Para mi también esta canción significa muchas cosas. Y yo adoré trabajar contigo y tu equipo”, expresó junto a un emoji de rojos labios.

Shakira habló de su momento más oscuro pero también el más creativo en la historia musical. La ruptura con Piqué , quien ahora presume su amor con Clara Chía Martí, inspiró el éxito “Te felicito”, convertido en un himno para los infieles. En su tema Monotonía volvió a referirse al fin de una relación acabada por la rutina, el egoísmo y el narcisismo.

“Yo sabía que esto pasaría, tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos, Y lo peor es que, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía., nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”.