Sebastián Rulli y Angelique Boyer: 4 lecciones sobre las relaciones sin hijos

Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, ya que muchos consideran que son un ejemplo a seguir por cómo se implementan el respeto entre ambos.

La pareja ya cuenta con una larga historia de amor que, aunque no es perfecta, ha destacado por el respeto y la admiración mutua que ambos se demuestran sin cansancio.

Los actores iniciaron su romance en 2014, sin embargo, se conocieron varios años antes, cuando ambos protagonizaron la exitosa telenovela “Teresa”, una producción en la que la conexión entre ambos se volvió el tema más destacado entre los admiradores.

Para ese entonces ambos tenían otras parejas, por lo que fue 4 años después cuando decidieron darse una oportunidad en el amor.

La conexión entre ambos actores era tan intensa en las producciones que, antes de iniciar un romance real vivieron dos historias de amor de televisión, ya que en 2013 ambos protagonizaron “Lo que la vida me robó”.

La amistad era sólida y después él le mostró todo su apoyo a ella tras la muerte de su madre.

Después de siete años de relación, muchos se preguntan si desean tener hijos juntos, pero Angelique ha dejado claro que no tienen interés en ser madre, una decisión que apoya Sebastián,quien ya tiene un hijo de su matrimonio anterior.

4 lecciones de Sebastián Rulli y Angelique Boyer

El amor no depende de lo que la sociedad establece

Ambos tienen claro que se aman aunque no estén casados y no quieran hijos. “Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo Angelique en una entrevista.

Admiración constante

Ambos no dudan en expresar todos los sentimientos positivos que se tienen mutuamente. Tanto Sebastián como Angelique hablan sobre lo que admiran del otro y esto fortalece su amor.

No tienen las expectativas que otros

Para Angelique y Sebastián el éxito de una pareja no es aquel que establece la sociedad, sino aquello con lo que ambos se sientan felices y cómodos.

Divertirse es fundamental

Si hay algo que ambos han demostrado es que buscan la manera de divertirse constantemente como pareja y encuentran los momentos para tener experiencias diferentes que los unan cada vez más.