Sebastián Poza y Azul Guaita se dicen adiós y toman caminos distintos

Ya no hay metas en común entre Sebastián Poza, el hijo Mayrín Villanueva, y su pareja Azul Guaita. La relación de casi tres años se acabó luego de que ambos admitieran que tenían intereses diferentes. La noticia la reveló el actor esta semana.

La pareja inició su relación cuando ambos participaron en la novela Soltero con hijas, en el 2019. Poza, de 19 años, afirmó que, aunque ya no están juntos, continúa sintiendo un sentimiento muy bonito por la también modelo.

Mayrín por su parte le seguirá brindado todo el apoyo incondicional a su hijo, así como lo hizo durante su romance con la actriz. Ella, el año pasado, afirmó que se sentía muy orgullosa de Sebastián porque ha afrontado cada etapa con madurez, por lo que es de esperar que este proceso de separación también lo lleve de igual forma.

Y, cómo olvidar a Azul, si ella fue su primer amor: “Tristemente ya no estamos juntos. Los dos queríamos otros caminos que no iban al mismo (…) Me queda el rico sabor de su boca. Yo la amo mucho, la quiero mucho, desafortunadamente no pudimos seguir juntos, y sigue en mi vida”, así se lo confesó Edén Dorantes en su canal de Youtube.

El año pasado habló sobre su romance y afirmó que con Azul experimentó muchas “primera vez”, por lo que ella se convierte en una chica especial en su vida. La modelo fue la primera novia en presentarla a la familia, llevarla a un viaje juntos y más.

No reveló desde hace cuánto tiempo está soltero. Ella no se ha pronunciado sobre la relación.

Apoyo incondicional

Mayrín, su madre, por su parte le seguirá brindado todo el apoyo incondicional a su hijo, así como lo hizo durante su romance con la actriz. Ella, el año pasado, afirmó que se sentía muy orgullosa de Sebastián porque ha afrontado cada etapa con madurez, por lo que es de esperar que este proceso de separación también lo lleve de igual forma.

Mientras que su padre Jorge Poza le está brindando los mejores consejos en estos duros momentos. En una entrevista que ofreció a ¡Hola! en el 2021 afirmó que su progenitor “es bueno dando consejos, también mi mamá de repente es buena, pero el bueno para los consejos de amor es él”.

Su padre le ha inculcado que debe ser un caballero, y así lo ha demostrado tras la ruptura amorosa: “Siempre hay que tratarlas con el respeto que se debe y siempre tratar de ser muy encantador, tratar de hablar, de hacerlas reír para que puedas durar”, dijo en su momento.

Nuevos proyectos

Sebastián habló sobre sus nuevos proyectos actorales en los destacó que dentro de poco se estrenará una nueva historia en la plataforma Vix +, se trata de “La otra noche”, que está centrada en temas de mujeres.

También está participando en una novela basada en el acoso sexual que sufre una estudiante dentro de su escuela y a la que nadie toma en cuenta sus denuncias.