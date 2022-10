Mientras BTS anuncia su separación, ¿Jungkook apareció en un programa mexicano?

Tras sobrepasar las fronteras y convertirse en un fenómeno musical, la agrupación BTS anunció este lunes 17 de octubre su separación temporal para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

A través de un comunicado, Big Hit Music confirmó la decisión de los siete miembros del grupo más influyente de k-pop de asumir sus obligaciones como ciudadanos y reunirse después en 2025.

“Estamos orgullosos de anunciar hoy que los miembros de BTS seguirán adelante con sus planes de cumplir con el servicio militar”, comunicó la productora en el texto.

En el aviso, la compañía también señala que con “cada miembro del grupo embarcado en proyectos individuales, es el momento perfecto y los miembros de BTS están orgullosos de servir”.

El servicio militar en Corea del Sur tiene una duración de un mínimo de 18 meses. El primero en marcharse para cumplir con su deber será Jin, quien es el miembro de mayor edad en el grupo.

“Jin iniciará el proceso tan pronto como termine su agenda para lanzar su trabajo en solitario a finales de octubre”, explica. “El resto de los miembros del grupo tendrán en cuenta sus agendas individuales para llevar a cabo también el servicio militar”.

El corazón de los “Army” está roto, pero para su alivio, en el comunicado aclaran que “tanto la compañía como los miembros de BTS desean reunirse otra vez como grupo alrededor de 2025″.

Mientras el grupo daba la noticia de su separación tras casi 10 años de trayectoria, comenzaron a surgir imágenes de Jungkook participando en el famoso programa ¿Quién es la máscara?

El “Golden Maknae” de BTS apareció en ¿Quién es la máscara?

No obstante, no se trata del reality mexicano que se transmite por la señal de Las Estrellas ni tampoco participó en esta emisión al mismo tiempo que se anunciaba el hiato de la banda.

El “Golden Maknae” sí aparición en este show, pero en su versión original: King of Masksinger, un programa surcoreano estrenado en 2015 al que Televisa compró los derechos para hacer su versión.

Por otro lado, la participación del integrante menor de “Bangtan” no es reciente. En realidad, el cantante participó en 2016. En ese entonces, logró avanzar varias rondas gracias a su melodiosa voz.

Jungkook participó en 'King of Masksinger' en 2016 | Captura video

La razón por la que su extraordinaria aparición en King of Masksinger ha resurgido ahora se debe precisamente a la noticia de que la banda se separará durante tres años por el servicio militar.

Desde que se supo la información, la fanaticada del grupo ha inundado las redes sociales recordando con nostalgia y cariño todo lo vivido con los idols desde su debut en el año 2013.

Entre esos recuerdos, por supuesto, está la aparición de Jungkook en este concurso de telerrealidad. Y es que enamoró al jurado y demostró por qué es el vocalista principal de BTS.

Jungkook participó en 'King of Masksinger' en 2016 | Captura video

Así fue la participación de Jungkook en ¿Quién es la máscara?

Durante su paso por King of Masksinger en 2016, Jungkook participó con el personaje “fencing man” y deleitó a todos con su dulce voz interpretando temas como If You del grupo Big Bang.

Su disfraz se componía de un traje de esgrima blanco y una máscara adornada con dos esgrimistas y los mangos de dos floretes. De esta manera, se hacía todavía más referencia al deporte.

Jungkook participó en 'King of Masksinger' en 2016 | Captura video

Durante la grabación, el cantante tenía alrededor de 20 años. Según medios, el idol reconoció que tenía ganas de estar en un programa importante de la televisión de Corea del Sur.

Desde que comenzó a cantar, tanto las personas presentes en el público como los jueces lo aplaudieron por su perfecta interpretación vocal. Cuando se reveló su identidad, el jurado lo ovacionó.

Cabe destacar que, aunque no ganó la competencia, el artista detrás del esgrimista volvió a conquistar el corazón de sus fans y también cautivó a nuevas audiencias con su performance vocal.