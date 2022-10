Camilo muestra su gran corazón al cumplir promesa a una niña, su historia conmovió a todos

Camilo se ha ganado a pulso la admiración de sus fans desde la letra de sus canciones, su carisma y su gran corazón el cual lo mantiene cerca de cada uno de sus seguidores, todo esto sin pasar desapercibida su gran humildad, la cual la demuestra en cada una de sus presentaciones.

El intérprete de ‘Ropa cara’ no solo se ganó el amor de los más grandes, sino también de los más pequeños y durante su gira por Europa decidió sorprender a Amanda, una niña a la que le había hecho una promesa.

Actualmente, Camilo y su esposa Evaluna son uno de los cantantes más seguidos por su talento frente a los micrófonos y sus distintas muestras de amor, con los que hacen creer en las verdaderas relaciones.

El momento especial que Camilo le regaló a una mini fan

Camilo mueve masas logrando sumar fans en distintas partes del mundo. El colombiano ha contado a través de sus redes sociales el gran momento que le regaló a una pequeña a la que le había prometido un abrazo hace algunos meses.

La pequeña le envió una carta y el número de teléfono de su madre, por lo que el no dudo en contactarla y presentarse en persona.

“Camilo, en el vídeo que me mandaste me prometiste un abrazo y un beso por eso he venido aquí al concierto para que me los des”, escribió la niña.

El momento ha conmovido a los internautas pues se puede ver la emoción de Amanda, quien lloró impresionada por el momento que vivió con su artista favorito en su concierto en la Puerta de Alcalá de Madrid.

Luego de que Camilo bajara del escenario a abrazarla, la pequeña pudo disfrutar el concierto en primera fila.

Su historia ha conmovido pues aquel abrazo que le prometió el artista fue en medio de la pandemia y a días de haber vivido la muerte de padre.

“Tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia, y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo”, contó Camilo.