¿Te acuerdas de los primeros ‘Power Rangers’? Así son sus vidas 29 años después (uno murió)

Corría el mes de agosto del año 1993 cuando aterrizó en la televisión estadounidense Mighty Morphin Power Rangers, una serie infantil basada en la franquicia japonesa Super Sentai.

No pasó mucho tras su estreno para que el proyecto emitido por Fox Kids se convirtiera todo un fenómeno televisivo a nivel mundial y ahora es considerado un icono de la cultura pop de los 90.

Te puede interesar: Fran Dresher cumplió 65 años y no siempre tuvo éxito: los altibajos que marcaron su vida

Luego de tres temporadas y catapultar a la fama a sus estrellas, la producción finalizó en 1995. No obstante, su éxito abrió la puerta para la creación de una franquicia que sigue en marcha.

¿Qué pasó con los Power Rangers originales a 29 años del estreno?

Aunque en cada exitosa etapa son otros histriones los que se ponen los trajes de estos icónicos héroes, el público todavía recuerda a los “rangers” originales con los que todo comenzó.

Por esto, a continuación, te contamos qué fue de sus carerras y cómo lucen ahora los protagonistas de las primeras entregas de la franquicia Power Rangers a 29 años de su estreno.

Austin St. John

El intérprete encarnó a Jason Lee Scott, el ranger rojo y líder del grupo, un papel que ha retomado varias veces en entregas como Power Rangers Zeo (1996) y Power Rangers Beast Morphers (2020).

Luego de la serie, el actor que es cinta negra de Taekwondo y Judo siguió actuando hasta 2003. Tras su retiro, se dedicó a trabajar como paramédico, pero volvió a actuar en un corto en 2009.

Sin embargo, no marcó su regreso pues desapareció nuevamente. En 2016, volvió con su actuación en Surge of Power: Revenge of the Sequel. Desde entonces, ha seguido trabajando como histrión.

Hoy en día, tiene 48 años y su más reciente papel lo interpretó en la película Tres leches (2022).

Jason David Frank

El actor dio vida a Tommy Oliver, el ranger verde. Al comienzo, el experto en artes marciales es controlado por villanos para enfrentarse a los Power Rangers, pero luego se vuelve bueno.

Tras la serie, Frank siguió actuando en varios proyectos, en su mayoría, parte la franquicia que lo hizo famoso. Actualmente, tiene 49 años de edad y sigue actuando ocasionalmente.

De hecho, el histrión y artista marcial mixto está filmando Legend of the White Dragon, una cinta hecha por fans y Bat in the Sun, en tributo a los Power Rangers.

Amy Jo Johnson

La actriz se encargó de darle vida a Kimberly Hart, la ranger rosa, una joven apasionada y con destrezas para la gimnasia que sostuvo un romance con el ranger verde.

Tras alcanzar la fama con Mighty Morphin Power Rangers, Johnson siguió construyendo su carrera como actriz hasta el año 2019. A partir de ese momento, se ha mantenido lejos de las pantallas.

Ahora, tiene 52 años y sigue en el medio tras cámaras pues también es productora y directora. Su último trabajo fue dirigiendo un episodio de Superman and Lois (2022). Aparte es guionista.

Walter Jones

El histrión Walter Emanuel Jones interpretó a Zack Taylor, el ranger negro. En la serie, este integrante del grupo se destacaba por ser un joven relajado y amante del baile.

Después del programa, siguió actuando con roles menores en diferentes producciones y también trabajó como actor de doblaje. Al presente, tiene 51 años y sigue actuando eventualmente.

Memoirs of a Fighter (2021), Star Trek: Captain Pike (2016) y Nerd Love (2014) son algunas de las películas en las que ha actuado.

David Yost

El intérprete destacó en la piel del brillante Billy Cranston, el ranger azul durante las dos primeras etapas de los Power Rangers. El actor decidió renunciar a la serie sin especificar por qué.

En 2010, en una entrevista a No Pink Spandex, el artista de 53 años reveló que tomó esa decisión debido a que era víctima de acoso en el set a causa de su homosexualidad.

Durante los 29 años que ha pasado desde el estreno de la serie, ha tenido contadas actuaciones. También ha trabajado como productor de proyectos como The Real Housewives of Beverly Hills.

Thuy Trang

La actriz vietnamita Thuy Trang se grabó en la memoria de todos personificando a Trini Kwan, la ranger amarilla, quien abandonó la serie en la segunda temporada junto a otros compañeros.

Después de su paso por el programa, actuó en varios proyectos como El cuervo: ciudad de ángeles (1996). Desgraciadamente, Trang falleció en un accidente automovilístico en 2001. Tenía 27 años.

Johnny Yong Bosch

El artista se sumó al elenco en la segunda temporada en sustitución de Jones como el ranger negro. Su papel se llamaba Adam Park y tenía una forma de ser mucho más pausada que su precedente.

Luego de la serie, Yong Bosch se ha forjado una exitosa carrera en el mundo del doblaje. Bleach: Thousand-Year Blood War (2022) es la última serie para la que prestó su voz.

No obstante, de vez en cuando, también acepta roles como actor frente a las cámaras. De hecho, el intérprete y músico 46 años de edad tiene varios proyectos con papeles de este tipo en proceso.

Karan Ashley

Tras la salida de Trang de la segunda entrega de los Power Rangers, la actriz Karan Ashley entró al proyecto para dar vida a la segunda ranger amarilla: Aisha Campbell.

Desde entonces, la artista de 47 años ha tenido actuaciones en varias producciones, incluyendo, algunos proyectos de la franquicia como Power Rangers HyperForce (2017-2018).

Steve Cardenas

El intérprete se puso en los zapatos de Rocky DeSantos, el segundo ranger rojo, desde la segunda temporada y en la película de 1995. Después fue el ranger azul en Power Rangers Zeo (1996).

Tras despedirse de la franquicia en 1997, la estrella de ascendencia mexicana se retiró del medio artístico y abrió un estudio de artes marciales en California, según reportó Univisión.

En 2018, volvió a actuar en un episodio de Power Rangers Ninja Steel como DeSantos. En este momento, tiene 48 años y a veces asiste a convenciones del programa que lo lanzó a la fama.

Catherine Sutherland

La luminaria entró en la tercera temporada como Katherine Hillard, la segunda ranger rosada. Luego de la serie, siguió dando vida al papel en otras etapas. La última fue Power Rangers Turbo (1997).

Tras esto, Sutherland tuvo contadas actuaciones en otras producciones hasta 2002. No volvió a las pantallas sino hasta 2015 con un rol en una serie. Desde entonces, ha actuado de manera eventual.

En la actualidad, la actriz australiana tiene 47 años de edad. Su última actuación fue en Power Rangers: Shattered Past (2021) retomando su papel como Kat Hillard.