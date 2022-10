Aislinn Derbez afirma que fue feliz con Mauricio Ochmann, pero su divorcio la liberó

Ya han pasado dos años desde la separación entre Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann. Una de las parejas más mágicas de la televisión, pero no tuvo un final de cuento de hadas, pues no tenían una meta en común más allá de su hija Kailin, que nació en el 2018.

La primogénita de Eugenio Derbez conversó acerca de todo lo que representó para ella el divorcio y lo que aprendió. Este martes 11 de octubre habló su verdad en el podcast La magia del caos, en el que estuvo como invitada a la también actriz Michelle Renaud.

Afirmó que una de las preguntas que más le hace su público es sobre su divorcio. Ella cree que esto se debe a que ven que la pasa bien. Indicó que ahora hay muchas mujeres que la están pasando fatal o se encuentran en el limbo de no saber qué hacer con la relación. Habló sobre el cuestionamiento que se hacen, y que creen que ven en ella como mujer empoderada un modelo a seguir.

Era feliz, pero te abandonas

Mientras Aislinn y Michelle conversaban y daban su punto de vista sobre las relaciones tóxicas, la intérprete de Elena De La Mora, en la serie La casa de las flores, aseveró que su matrimonio fue muy hermoso, pero el divorcio le cayó por sorpresa.

“Estaba obsesionada con una relación consciente de amor que estaba muy cuidando eso. Yo sí fui muy feliz, mi relación funcionaba bien. Era preciosa, aprendimos muchísimo (…) Pero empiezas a crecer para lados distintos, empiezas a abandonarte a ti para complacer al otro, y creo que a los dos nos pasó lo mismo”, explicó Derbez.

Añadió que visión de los dos ya no coincidía, aunque “no nos arrepentimos de nada, fue maravilloso, e inesperado para mí. Hay que respetar a quien toma la decisión”.

Relación armoniosa, pera una separación irreconciliable

Al ser consultada de por qué si era tan mágica la relación, qué pasó para que la decisión de divorcio fuera irrevocable, ella sostuvo que, “a veces, cuando la otra persona toma una decisión, por la razón que tenga, y por más que no la entiendas hay que respetarla, porque si amas y si realmente quieres que las cosas fluyan, la otra persona está haciendo eso por sí mismo”.

Narró que le tocó confiar en la vida y que ella en algún momento pudo tomar el puesto de la víctima en la relación, pero no lo quiso hacer: “Sí había problemas, pero mi cabeza no era tan grave. El reto en mi caso fue: ‘tengo que soltar porque me lo está pidiendo esta persona, aceptar la situación como es y respetar que en su cabeza ya no es”.

Lección para toda la vida

Derbez contó que fue a terapia psicológica para superar el dolor y señaló que “ese fue el aprendizaje más increíble de vida (...) Descubrí que nos estábamos abandonándonos, pero cuanto tú como pareja empiezas a abandonarte a ti mismo, a dejar tus cosas, tu mundo, dejas de ser esa mujer y te convierte en una mascota”.

“Después de todo este proceso, que me di cuenta que nos enamoramos de lo que más amamos de nosotros mismos, y no en realidad del otro. (...) Yo extrañaba la sensación de hogar, diversión, magia aventura y el apapacho, (...) Creé mi propio hogar y fui creando esa sensación de hogar, creé las situaciones que más me gustaban hacer con él. Volteo para atrás y me doy cuenta que esa sensación de diversión no me la daba él, me la daba yo”, manifestó la estrella.

Continuó: “Era mi esencia, porque lo veo a él y ni siquiera tiene esa vida que tenía conmigo, tiene una vida que no tiene nada que ver y que a mí ni siquiera me llama la atención. (…) Eso que más amaba de esa persona, es lo que más amo de mí, pero lo pongo afuera”.

Relaciones tóxicas

Acotó que las parejas que más duran son las que no tienen esa pasión exagerada: “Me pasó que no era una relación toxica, pero si era muy apasionada, con altibajos y una pasión extrema”.

Y dio unos tips para detectar una relación toxica que es “es inconsciencia, desde la ansiedad, los traumas, carencias, desde el sentir que sin la otra persona no puedes, que te falta algo y esa otra persona lo va a llenar.