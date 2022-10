¿Shakira no podía entrar? El bar donde trabajaba Clara Chía recibe quejas por discriminación a latinos

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue siendo noticia y aparentemente lo será un buen rato más. Ahora la cantante colombiana está a nueve días de lanzar ‘Monotonía’, su nueva canción, la cual promete abordar la controversial separación.

Por otro lado, Piqué y Clara Chía continúan bajo el ojo del huracán con millones de críticas a cuestas, reporteros pisándoles los talones y “apagando los incendios” como consecuencia de su relación.

Ahora, el bar donde trabajaba la joven de 23 años y donde además conoció al futbolista, está acaparando las miradas no solo por ser el punto de origen de la relación extramarital del defensa del Barcelona, sino por los cientos de mensajes en donde se les acusa de discriminación racial, de género y hasta por vestimenta.

“El bouncer (portero) del viernes un racista. Fui con 3 amigas latinas y nos dejaron afuera bajo la excusa ‘este lugar es para mayores de 28, mejor 30′ he ido antes y nunca ha sido así”, es tan solo uno de los comentarios que ha recibido La Traviesa Tuset en el perfil de Google Maps.

“Me dio la sensación de que dejaban fuera a gente por su color de piel / peso. El de seguridad se acercaba a gente de la cola y les decía que no había ninguna posibilidad de entrar. Nosotras que éramos un grupo de chicas no recibimos este mensaje y entramos. Veo por el resto de las reseñas que no soy la única que ha visto algo así”, manifestó una joven.

Aparentemente esta situación no es nueva, pues en noviembre de 2021 se compartió un comunicado en la cuenta de Twitter de La Traviesa Tuset en referencia a un caso en particular donde el personal “puso en práctica el derecho de admisión relacionado con el código de vestimenta”.

Comunicado oficial de parte del equipo de la Traviesa pic.twitter.com/ylUOgnleb0 — La Traviesa Tuset (@TraviesaTuset) November 15, 2021

Y a pesar de rechazar todo tipo de discriminación, no tardaron en llover los comentarios negativos.

“¿También era un caso aislado el viernes pasado cuando no me dejasteis entrar por ir en bambas (zapatillas)?”, “¿El código de vestimenta? También es una clara discriminación hacia la libertad de cómo vestirse las personas”, escribieron algunos usuarios.

“¡¡¡Mucha discriminación!!! No te dejan entrar como chico si estás muy rapado. Nunca en mi vida he escuchado esto. La gente puede llevar el pelo como le da la gana”, manifestó otro internauta.