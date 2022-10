¿Separados o no? Irina Baeva envía un mensaje a Gabriel Soto mientras disfruta de su viaje en Qatar

Los rumores de ruptura no paran para Irina Baeva y Gabriel Soto. Pese a que la pareja se esforzado por desmentir todas las especulaciones, para muchos, el distanciamiento es más que evidente.

Desde hace varias semanas, los fanáticos y reporteros han buscado señales del posible rompimiento de la relación entre ambos actores.

Aunque siempre han sido muy activos en redes sociales y suelen mostrar momentos especiales juntos, últimamente no hay muestras del amor que se tienen.

Tanto Irina como Gabriel han hablado con la prensa y han dejado claro que su relación sigue adelante, al igual que sus planes de boda, sin embargo, no han pasado mucho tiempo en pareja debido a sus compromisos laborales.

Así lo detalló la rusa durante un encuentro con reporteros.

“No es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él, nosotros siempre se lo decimos a ustedes nada más que no sé por qué no la gente no nos cree, pero es la verdad: estamos bien. Estamos bien, todo en orden. La verdad es que sí, efectivamente, Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto, yo ahorita me voy a Qatar, entonces, la verdad no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo”, confesó la actriz.

Irina Baeva acaba con los rumores de separación y le envía tierno mensaje a Gabriel Soto

La actriz aprovechó sus redes sociales para mostrar el amor que siente por su futuro esposo, así como el apoyo que le muestra para cada una de sus facetas.

La famosa compartió una imagen del nuevo proyecto “Mi camino es amarte” y aprovechó para enviarle un tierno mensaje.

“Muy orgullosa de tu @gabrielsoto”, escribió la famosa a través de sus historias de Instagram.

Hace algunas semanas, el actor también se pronunció ante los rumores y negó que tuvieran algún problema.

“No, para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y bueno, yo he estado inundado por las grabaciones”, reveló.

“Los planes (de matrimonio) también continúan, tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela, qué pasa con su familia y todo eso, pero todo bien”, enfatizó.