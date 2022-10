Yolanda Andrade se va en contra de Verónica Castro y fans piden pare por favor

Parece que la conductora de tv, Yolanda Andrade, no ha podido cerrar la herida sentimental que le dejó Verónica Castro. No desperdicia la mínima oportunidad para hablar, criticar y arremeter contra la artista. No han sido ni una, ni dos veces, sino cuantas ha podido hablar lo ha que hecho.

Echarle leña al fuego

Esta última ocurrió este miércoles 5 de octubre cuando se pronunció sobre el escándalo en el que está envuelta Castro, pues es acusada de sostener conversaciones subidas de tono con un grupo de niñas y adolescentes durante madrugada.

Por supuesto, Yolanda estaba preparada para sacar su artillería cuando fue abordada por reporteros de varios medios de comunicación.

Cuando fue consultada si durante su relación ella fue testigo algún comportamiento extraño, respondió: “Yo creo que si la fuente fue Jorge Carbajal y “El Filips”, entonces, es una muy buena fuente. (…) Es un tema muy delicado (…) ¡Ay, no! porque ya no voy a decir nada. Investiguen, si les digo yo la verdad se espantan. Idolatramos a la gente. Yo lo que les digo es que hay que tener cuidado”.

¿Busca atención?

En agosto, Andrade reavivó de nuevo la polémica contra la madre de Christian Castro al filtrar imágenes y videos comprometedores de ambas. Ellas se conocieron en el 200 durante un programa de televisión, pero en el 2005 fueron captadas juntas en una playa de Acapulco.

En ese momento no se comprobó ninguna relación sentimental. Sin embargo, Yolanda a finales de agosto volvió a recordar sus días con Verónica y afirmó que ellas se habían casado en Europa.

Colgó las fotos en las que están abrazadas muy cariñosas en Amsterdam, con un texto que decía: “A mi público nunca le digo mentiras. Esta también fue mi historia”. Pero luego indicó que la cuenta de Instagram había sido hackeada.

Amenaza con más imágenes

Pero no pasaron ni dos semanas, cuando a inicio de septiembre , durante el homenaje a Silvia Pinal, aseveró que hay más fotos de las dos y que estuvieran atentos. Por lo que deja la duda: ¿la hackearon o lo subió a propósito?

Esto fue suficiente para que los seguidores de Verónica Castro mostraran su hastío: “Si hubiera sucedido algo entre ellas.. una, no se compara con los guapos galanes parejas de Verónica (q en verdad tiene cara de hombre) y dos, sigue ardida porque la niegan ( aunque allá pasado) ya supera que cuando alguien niega a una amistad es porque fue desagradable y nefasta la compañía”, es uno de los tantos comentarios que subieron en los videos de Youtube.

“¡Lo que esta haciendo Yolanda es acoso! ¡No por ser mujer se le debe de pasar eso que es tan delicado!. Si alguien no quiere hablar de algún tema se tiene que respetar y ya!!! Esta Yolanda ya chole con su mismo tema que lo supere”, escribió otra usuaria.

“Está mujer necesita un estate quieta, se la pasa hablando de eso y Verónica no ha dicho nada!! No digo que sea falso, pero si Vero no dice nada ha de ser porque o es incómodo el tema o simplemente No quiere hablar de eso y Yolanda hablé y hablé y hablé ya cae gorda”, fue la opinión de otra seguidora.

Los seguidores solo piden que Andrade pase la página y viva en paz con su nueva relación.