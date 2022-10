Verónica Castro y Yolanda Andrade: así la relación que se convirtió en una guerra

Una nueva polémica se ha desatado para Verónica Castro y es que en medio de rumores por una supuesta caída de su salud mental, ha sido acusada por presunto acoso a menores de edad.

Aunque la actriz, cantante y conductora ya desmintió dicha información, los rumores siguen circulando en redes sociales, razón por la que los fans y hasta las supuestas víctimas con sus padres, han salido en su defensa. Verónica optó por cerrar sus redes sociales y exigió disculpas públicas de los comunicadores Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, a quienes acusa de haberle faltado al respeto tras las acusaciones.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. 🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 6, 2022

Yolanda Andrade reaccionó a acusaciones en contra de Verónica Castro

Desde hace años, Yolanda Andrade ha sido muy criticada por alegar constantemente que sostuvo un romance con la actriz sin embargo, no perdió la oportunidad de responder a los cuestionamientos sobre las acusaciones que está enfrentando.

De acuerdo con la conductora, si Jorge Carbajal soltó la noticia en contra de Verónica Castro es porque cuenta con las pruebas suficientes para comprobarlo. Aunque también la “defendió” diciendo que si bien nunca había hecho ese tipo de cosas, si hizo “otras”.

“En el tiempo que yo la conocí no existió nunca ningún tipo de hacer esas cosas, pero existieron otras [...] Yo era 20 años menor que ella”, señaló.

De acuerdo con la supuesta evidencia que mostró Carbajal, se aprecia a ‘la Vero’ en una videollamada platicando con unas niñas y en ningún momento se escucha o ve algún tipo de insinuación fuera de lugar.

Los fans de la protagonista de “Los ricos también lloran” de inmediato salieron en su defensa y acusaron a Yolanda Andrade de ser “una ardida”.

¡Chismecita! 😱 Yolanda Andrade confiesa que en su momento viajó hasta París para reconciliarse con Verónica Castro

👉 https://t.co/9ZpZOP7EuG pic.twitter.com/a5jMNzPyU9 — Escándala (@escandalamx) September 30, 2022

“Que tipa ardida...Ya déjala en paz. Cuánta energía negativa hay en su alma...cuánto rencor”. “Yolanda es una ardida que no encuentra como seguir vigente en las pantallas”. “Esa Yolanda si no es escándalo no tiene noticias”. “Esa Yolanda se va contra todos, ya aburre, me caía bien pero ya se pasa de vulgar, corriente e inrrespuetuosa”. “Puras calumnias y montaje editado por perjudicar la.que maldad”. “Verónica es una dama, no tiene ninguna necesidad de hacer cosas que no”, expresaron en redes sociales.

¿Qué pasó entre Verónica y Yolanda?

Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en en el año 2000 pero que no fue hasta 2003 que ambas convivieron gracias a su participación en el programa Big brother VIP 2.

“Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”,dijo una fuente a TvNotas en el 2020. Castro siempre ha negado un romance y ha sido Yolanda Andrade quién ha alegado que entre ellas hubo un gran amor.

Los rumores sobre ambas surgieron en 2005 luego de que la revista TVNotas publicara unas fotografías de ambas tomando el sol en bikini durante un viaje a Acapulco.

Verónica Castro Big Brother Vip 2

La enemistad se hizo fuerte en 2019, cuando Yolanda Andrade reveló públicamente que se había casado simbólicamente con Verónica Castro en Ámsterdam, haciendo estallar a la actriz e iniciando una pelea mediática. “No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hubo nada legal”, comentó Andrade y describió a Castro como “divina, maravillosa y admirable”.

Desde 2009 Castro ya había sido muy directa al pedirle a Yolanda que dejara de hablar de ella.“Que deje de hablar de mí, que haga de cuentas que ya no existo porque ya tiene muchos años que ni siquiera la veo (…) Creo que lo menos que puede hacer es darme las gracias por lo que pude haber hecho o lo que hice por ella porque siempre fui una gran amiga, creo, respondí, ayudé hasta donde pude”, sentenció en una entrevista.