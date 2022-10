¿Recuerdas a las gemelas Olsen? Así ha sido su transformación con el paso de los años

Transformación de las gemelas Olsen Actualmente lucen muy cambiadas Mary-Kate y Ashley Olsen.- Pinterest Gallery of your Favs

Mary-Kate y Ashley Olsen despuntaron como actrices juveniles al inicio de sus carreras, ganándose el corazón de muchos, pero ahora tienen 36 años y su transformación no ha dejado indiferente a los fans.

Ellas hicieron la transición hacia el mundo de la moda donde han encontrado gran éxito con sus líneas de ropa, mientras su otra hermana, Elizabeth Olsen, es una de las artistas del momento gracias a su papel con Marvel, La Bruja Escarlata.

La transformación de las gemelas Olsen, así lucen actualmente

Estas gemelas casi idénticas pueden presumir de haber iniciado su carrera cuando apenas tenían 9 meses de edad. Esto, porque participaron como Michelle Tanner en la serie Full House.

Fueron creciendo a ojos del público de 1987 hasta 1995, pasando de ser bebés a divertidas niñas que le colocaban ternura y travesura a la comedia.

Sus padres vieron en ellas todo el potencial y el siguiente paso fue la película ‘It Takes Two’. Más adelante, le seguirían otros títulos como ‘Billboard Dad’, ‘Passport to París’, ‘Holiday in the Sun’, entre otras.

Antes de los 16 años, las gemelas Olsen ya habían protagonizado 13 películas y sus carreras seguían en ascenso. Crearon una empresa productora bajo sus nombres, dando los primeros pasos en el mundo empresarial.

Por otro lado, con el paso del tiempo y la presión de la industria, Mary-Kate Olsen anunció que padecía anorexia y recibió tratamiento al respecto. Por esto empezaron a alejarse de las pantallas y se dedicaron a diseñar para sus marcas, con las que facturan 1.000 millones de dólares anuales.

Actualmente, Mary-Kate está divorciándose de Olivier Sarkozy, a quien conoció en el año 2012 y tres años después, en 2015, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. La razón habría sido el deseo de ella de tener hijos, algo que no fue correspondido por su pareja, que ya tiene dos de otra relación.

En cuanto a Ashley Olsen, a finales de 2017 consolidó su noviazgo con el artista Louis Eisner, con el que sigue actualmente, sin hijos.