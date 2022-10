Los embarazos de Marilyn Monroe no fueron como en ‘Blonde’: la actriz no tuvo hijos por esto

La experiencia de la famosa actriz Marilyn Monroe con la maternidad es uno de los aspectos de su vida que abarca Blonde, la polémica película protagonizada por Ana de Armas.

No obstante, al ser un relato ficticio de sus vivencias, lo presentado en el largometraje de Netflix sobre los embarazos de la actriz se aleja por completo de lo que realmente vivió.

En el filme de Andrew Dominik, basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, la famosa aborta tres embarazos: el primero de su relación con Charlie Chaplin Jr. y Eddy Robinson Jr.

El segundo de su matrimonio con Arthur Miller, su tercer esposo; mientras, el tercero corresponde al romance que supuestamente mantuvo con el expresidente estadounidense John F. Kennedy.

La razón por la que Marilyn Monroe no fue mamá

En la realidad, Monroe sí estuvo embarazada tres veces, pero solo durante su relación con Miller; sin embargo, no tuvieron hijos. Ahora, esto no se debe a que la famosa no hubiera querido.

En su libro Marilyn Monroe: Her Films, Her Life, la biógrafa Michelle Vogel aseguró que la intérprete de verdad soñaba con convertirse en mamá, pero ninguno de sus embarazos llegó a término.

“Marilyn amaba a los niños y estaba desesperada por ser madre. Lamentablemente, ella nunca llevó un bebé a término”, aseguró la escritora e historiadora, según recoge Univisión.

El primer embarazo que se conoció de Marilyn se dio en 1956. Desgraciadamente, sufrió un aborto espontáneo. En 1957, la artista quedó embarazada por segunda vez, pero se trató de uno ectópico.

De acuerdo a Mayo Clinic, un embarazo ectópico “se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero”, por lo que este no puede continuar.

“El óvulo fecundado no puede sobrevivir y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata”, explica.

El último embarazo de Marilyn se dio durante la filmación de Some Like It Hot en 1958, pero volvió a tener un aborto espontáneo. El doctor Leon Krohn, ginecólogo de la actriz, confirmó todo.

En el libro Marilyn Monroe: The Biography de Donald Spoto, Krohn afirmó que Marilyn tuvo “dos abortos espontáneos y un embarazo ectópico que requirió una terminación de emergencia”.

¿Por qué Marilyn sufría problemas de fertilidad?

Según Vogel, los problemas de la famosa nacida como Norma Jeane Baker para concebir “se han atribuido durante mucho tiempo a la endometriosis”.

Esta enfermedad, según el sitio web MedlinePlus, “ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo”.

“Esto puede causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada (infertilidad)”, señala.

La historiadora antes mencionada considera que el uso de pastillas y alcohol de la histrionisa fue probablemente una manera con la que lidió con dicha afección.

“El conocido uso de pastillas y alcohol por parte de Monroe probablemente fue una automedicación para tratar esta afección médica, así como otros innumerables aspectos de su complicada vida”, dijo.

Cabe destacar que, aunque nunca tuvo hijos, Spoto aseguró en su libro que Marilyn convivió con varios pequeños en las diferentes ocasiones que asistió a organizaciones benéficas de niños.