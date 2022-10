‘La emperatriz’: así lucen los actores de la serie sin caracterización (Sissi parece otra)

Desde su reciente estreno en Netflix, la miniserie alemana La emperatriz no solo ha logrado conquistar a las audiencias con el romance entre Sissi de Baviera y el emperador Franz de Austria.

El drama histórico, protagonizado por Devrim Lingnau y Philip Froissant, también ha atrapado al público en el mundo con su escenografía, paisajes y vestuarios característicos del siglo XIX.

El look en la vida real de los actores de La emperatriz

Gracias al éxito de la serie, los actores de la producción se han convertido en estrellas internacionales y la curiosidad del público con respecto a sus vidas no para de crecer con su fama.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen algunos de los histriones principales del proyecto de seis capítulos sin la caracterización de sus roles en la historia basada en hechos reales:

Devrim Lingnau – Elisabeth “Sissi” de Baviera

En la producción de Netflix, la alemana luce vestidos sobrios y una larga melena para encarnar a su personaje, una joven adelantada a su tiempo que se casa inesperadamente con el emperador.

No obstante, en la vida real, la actriz de 24 años no solo gusta vestir atuendos modernos, sino también lleva una cabellera corta que dista mucho del look que llevó para encabezar La emperatriz.

Devrim Lingnau es Sissi de Baviera en 'La emperatriz' | Netflix / Instagram (@devrim.lingnau)

Philip Froissant - Franz Joseph

En La emperatriz, Froissant lleva trajes de lo más elegantes, un peinado impoluto y un bigote discreto que va muy bien con sus patillas pronunciadas, muy de moda en el siglo antepasado.

En la realidad, el galán alemán de 28 años es dueño de un estilo muy relajado tanto en su forma de vestir como en su peinado pues suele lucir el pelo revuelto. Además, usualmente no lleva barba.

Philip Froissant es Franz Joseph en 'La emperatriz' | Netflix / Instagram (@philipfroi)

Melika Foroutan – Sophia de Austria

Dentro de la serie limitada de Netflix, Foroutan encarna a la archiduquesa Sophia de Austria, quien se caracteriza por ser una soberana muy elegante que prefiere vestir de negro.

Al igual que su papel, la estrella de 46 años de edad ama vestir en tonalidades oscuras, pero no se cierra a otros colores. Y, aunque lleva la melena corta, luce bastante parecida a su papel en la trama.

Melika Foroutan es Sophia de Austria | Netflix / Instagram (@stephanluca_official)

Johannes Nussbaum - Archiduque Maximilian

Con el fin de meterse en la piel del audaz hermano de Franz, quien sueña con apropiarse del trono y el corazón de Sissi, Nussbaum luce elaborados trajes, enormes patillas y una melena despeinada.

Afuera de la ficción, el histrión de 27 años luce una melena ondulada y un estilo nada convencional. Debido a estos cambios, se distancia mucho del look de su personaje en la realidad.

Johannes Nussbaum es el archiduque Maximilian Netflix / Instagram (@nussi_zabrino)

Almila Bagriacik- Condesa Leontine von Apafi

En La emperatriz, la condesa Leontine von Apafi suele lucir vestidos con mangas largas y cuellos cerrados. Asimismo, destaca por su peinado recogido que deja su frente a la vista.

En la vida real, la famosa de 32 años de edad se ve muy diferente presumiendo atuendos brillantes y trendy, una enorme sonrisa y un fleco que le sienta de maravilla.