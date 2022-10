Johnny Depp inició gira y sus abogados dijeron presente: así lució Camille Vásquez

Johnny Depp no para de mostrar su felicidad tras retomar su vida y su carrera tras ganarle la batalla legal a su exesposa Amber Heard, quien lo demandó por difamación. Este juicio no solo se dio unos buenos abogados que lo llevaron a la victoria, sino que se convirtieron en sus amigos y los recompensó de muy buena forma durante esta semana.

El equipo de legista recibió pases VIP para asistir al concierto con el que el artista dio inicio a su gira. El intérprete de “Jack Sparrow” publicó un álbum de rock con el legendario guitarrista Jeff Beck, de 78 años. Este martes 4 de octubre comenzó su tour por Estados Unidos, que durará un mes para luego ir a Europa.

El actor de “Piratas del Caribe” se presentó en el foro The Anthem de Washington D.C. y sus abogados estuvieron presentes para disfrutar del show y seguir siendo parte de la nueva historia de la estrella de Hollywood.

Se conoció que Camille Vásquez y Ben Chew se pusieron sus atuendos más rockeros para asistir al show. Vásquez usó pantalones y botas de cuero negro. Ben Chew optó por llevar una camiseta, jeans con ilustraciones de John Lennon y una chaqueta de cuero con estrellas y tinte rojo.

Pero ellos no solo se vacilaron el concierto en puestos preferenciales, sino que también tuvieron acceso al backstage. Camille también causó sensación a su llegada. Fue abordada por algunos fanáticos de Deep, quienes aprovecharon para tomarse fotos con ella y pedirle autógrafos.

En julio de este año, Depp lanzó el disco titulado “18″, compuesto básicamente por versiones de clásicos del rock. Incluye el tema “Sad Motherfuckin’ Parade”, que parece aludir a la relación del actor, de 59 años, con Heard. El álbum también contiene canciones de John Lennon (“Isolation”), de Marvin Gaye (“What’s going on”) o de Velvet Underground (“Venus in furs”). Sin embargo, tiene algunas canciones originales como “This is a song for miss Hedy Lamarr”, con la que rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense.

“El hombre manos de tijeras” se casó con la protagonista de Aquaman en el 2015, pero solo duró un año y ella lo acusó de violento durante todo el matrimonio. En un artículo periodístico en The Washington Post, ella hizo fuertes acusaciones que, aunque no lo nombró, sí dañaron la carrera del actor, por lo que terminaron en la corte con una demanda por difamación.

Tras un intenso y mediático juicio, el jurado falló a favor de Depp y ordenó a Heard a pagarle 10 millones de dólares. Camille Vásquez y Ben Shew fueron los encargados de ganar la demanda.

Depp está enfocado en retomar su carrera y seguir triunfando. Recientemente se le vinculó con Joelle Rich, una abogada lo representó en el juicio por difamación que el actor enfrentó contra el tabloide “The Sun” el año pasado en el Reino Unido.