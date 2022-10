Yuribeth Cornejo le pone fin a los rumores, y confirma que sí, efectivamente terminó su relación con el futbolista Jefferson Orejuela. Han sido varios días de especulaciones sobre su situación sentimental, y entre las cosas que se rumoraban entorno a la pareja era una supuesta infidelidad, la misma que la modelo desmintió.

“Ya no estamos juntos con Jefferson hace tiempo era algo que se especulaba, pero que estaba esperando el tiempo prudente para comentarlo, no es necesario dar detalles, pero solo aclarar que no ha sido por infidelidad (para la gente mal intencionada)”, escribió.

Yuribeth Cornejo confirma el fin de su relación con el futbolista Jefferson Orejuela: “Las razones me las reservo”

¿Por qué terminó la relación entre Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela?

Los motivos aún se desconocen, ya que la modelo ha mantenido en reserva los mismos. Sin embargo, ella dejó claro que la relación terminó en buenos términos. “Fue un mutúo acuerdo y todo bien con él, paz y amor. Esto es lo último que diré y espero que sepan comprender”, concluyó en el mensaje de su cuenta de Instagram.

La última vez que se vio a Yuribeth Cornejo publicó algo de su expareja

Las publicaciones en redes sociales no determinan el amor de una pareja, pero algo que si está claro es que las parejas famosas en redes sociales suelen compartir la mayor parte de sus rutinas, relaciones amorosas, viajes, etc... Sin embargo, la última vez que esta pareja compartió una foto juntos fue en abril por parte de Yuribeth, y en agosto por parte de Orejuela. Las mismas fotos que ya no existen en sus cuentas de Instagram.

Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela