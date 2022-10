Don Alfonso la vuelve hacer: el periodista cumple con sus seguidores al pedirle una foto con Olivia Newton

El reconocido periodista se ha caracterizado por tener un humor único, al contrario de enojarse por los memes que realizan por su edad, el periodista complace a sus fanáticos. En una de las publicaciones de su cuenta de Instagram un internauta le hacia un pedido. ¿Don Alfonso tal vez tiene un foto con Olivia Newton?

Sin duda alguna que el periodista ha sabido ganarse el cariño del público, y el respaldo que recibe a diario es increíble. Así fue como demostró que su llegada a la red social Instagram es solo para conectar aún más con sus fanáticos y complació al seguidor que le pidió una foto con la cantante britanica.

¿Quién es Olivia Newton?

Olivia Newton fue una cantante, actriz y activista britanicoaustraliana. Su vinculación con el reconocido periodista se da la similitud que tienen en la edad, y además porque Espinosa ha sido molestando en diferentes ocasiones por su longevidad.

Un carpool divertido

En un carpool divertido con el youtuber Logan y Logan, Alfonso Espinoza de los Monteros, dio a conocer cómo fueron sus inicios en el mundo periodístico. “Mi primer trabajo formal con sueldo fue en el año 58, fui a pasar una vacaciones a Guayaquil y me contacté con una emisora porque tenía la vocación y empecé a trabajar, me hice locutor”. Desde ese momento Don Alfonso no ha dejado de trabajar.

Récord Guinness

El pasado 1 de septiembre del año pasado entrevistó al presidente Guillermo Lassso y se convirtió en el periodista que más presidentes de la República y altos dirigentes políticos ha entrevistado. Esto lo ha convertido en uno de los personajes de televisión que más años ha tenido al aire en televisión.