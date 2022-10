Andrés Salvatierra no para de recibir críticas, en esta ocasión por su participación en la novela Compañía 593. Las redes sociales no se hacen esperar y piden a la producción que no le hagan hablar como ecuatoriano, si su nacionalidad es otra. “Si ponen a un extranjero y no puede hacer un tono neutro, déjenlo como extranjero y que no pase pena”, escribió una usuaria en redes.

Andrés es de Bolivia y su nombre se popularizó en Ecuador tras su participación en el reality El Poder del Amor que se desarrolló en Turquía y en donde mantuvo una relación con Mare Cevallos de quien se separó poco después de finalizar el programa.

“Actúa y habla feo”: internautas critican la participación de Andrés Salvatierra en la novela ‘Compañía 593′

Su participación en Compañía 593

En múltiples ocasiones Andrés Salvatierra ha sido duramente criticado en especial por los comentarios que emitió días después de terminar su relación amorosa con la también actriz María Emilia Cevallos. Sin embargo, su participación dentro de la producción de Ecuavisa ha sido cuestionada por muchos, y algunos se cuestionan si así es en la vida real. Bernard es el personaje que representa, y el se pronuncia. “Solo tenemos en común el bigote”

Andrés dice que su personaje no se parece en nada a él, excepto en el bigote y que por eso se lo cortó cuando finalizaron las grabaciones de la primera temporada de Compañía 593 para “romper el ciclo”.

“Me veía en el espejo y veía a Bernard”, detalla. Así aparece en una de sus últimas fotos en su cuenta de Instagram. Cuenta además que Bernard viste de traje en la telenovela y él los evita.”Jamás en la vida me visto de traje y si me visto así es porque tenía que ir así”, dice.