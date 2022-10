Andrés García convaleciente ataca a las televisoras mexicanas y las califica de explotadoras

Estar en cama y convaleciente por la cirrosis hepática y la anemia, no ha hecho que el actor Andrés García calle lo que siente. El 1 de octubre, transmitió su programa 87 en su canal de Youtube, para responder algunas preguntas de sus seguidores.

A finales de septiembre fue sometido a transfusión de sangre y plaquetas, y que sufrió una caída, que empeoró su cuadro de salud y lo llevó a indicar que estaba en el final de su vida. En esta oportunidad señaló conversó sobre cómo se siente, así como de los intereses de las televisoras, los cuales están por encima de los beneficios hacia los talentos.

“Estoy en la cama, no he recuperado las fuerzas, pero esto no es para ponerlos tristes. Esto son cosas por las que hay que pasar en la vida. Hay épocas buenas y malas. (…) No tengo la capacidad (de hacer programas más largos y producidos) porque estoy muy débil”, manifestó el histrión en un video de 13 minutos de duración.

El artista informó que lleva dos semanas muy débil, en los próximos días será sometido a diversos análisis para determinar qué tiene.

Sin imposiciones de nadie

Uno de los seguidores le preguntó sobre sus años de trabajo en Televisa y Tv Azteca, por lo que aprovechó para desahogarse y despotricar en contra de estas.

“Yo trabajé varias veces en Televisa, y no es que me yo me saliera, sino es que mi forma de ser no me permite ser esclavo de nada. Desgraciadamente, y sin ofender a Televisa ni nadie, tanto una televisora como otra tienen a los actores como esclavos: ‘Aquí haces lo que te pido o te quedas sin trabajar’; y yo no acepto imposiciones de nadie, ya sea Televisa, telecoca o televerg…”, espetó el actor de “El cuerpo del deseo”, postrado en una cama

Contó cómo hizo el contrato con Tv Azteca para participar en la telenovela Con toda el alma: “Me mandaron un recado, preguntándome si yo tenía algún compromiso con Televisa, o sea, contrato obligatorio o si estaba interesado en hacer otra novela con otra televisora, y yo les dije: ‘Nunca he sido esclavo de nada, ni de nadie. Si les conviene el negocio lo hago’; y así fue como firmé con Tv Azteca”.

Los homenajes son un negocio

El histrión también opinó sin tapujos sobre los homenajes, que los consideró como una forma poco ética de hacer negocio. Destacó que le han hecho unos 16 tributos, y que “cada 15 días recibe propuestas”, pero que no le importan porque sabe que tienen un trasfondo.

“Los homenajes lo que son es una manera de hacer negocios a través del artista, que se ha inventado un grupo de productores no muy honestos, y los que ganan dinero son ellos”, aseveró.

Sin actor que lo iguale

Tras ser consultado si ya tiene algún actor para su serie biográfica, pues señaló que hasta los momentos no cuenta con ninguno, y que tendría que buscar algunos “Andrés García” entre los 18 y 60 años para desarrollar su historia. E indicó que, además, tendría que grabarlos para que sea la audiencia quien diga quién lo hace mejor, si él o los actores.

Ante esto su esposa Margarita también opinó: “No hay actor en este momento que te pueda hacer justicia, no hay. Es la verdad. Hace muchos años tenía uno, pero pasaron los años y ya no”.

Por ahora el actor se recupera en su casa en Acapulco, desde donde cada cierto tiempo transmite sus programas en la plataforma.