“El acoso fue fatal”: periodista revela que cerró su cuenta de Instagram por los fanáticos de Andreina Bravo

En una entrevista para el canal de YouTube de la recordada Mariela Viteri, la periodista guayaquileña Ivonne Lago reveló quién es la artista ecuatoriana que le parece más oportuna para el famoso festival chileno “Viña del Mar 2022″.

La polémica continúa entorno a las artistas Mar Rendón y Andreina Bravo. Los fanáticos respaldan a ambas artistas, tanto así que en redes sociales se ha abierto un debate por quien debería ser la más opcionada para ir a representar a Ecuador con su talento.

¿Andreina Bravo o Mar Rendón para Viña del Mar?

Al iniciar la entrevista con la periodista guayaquileña Ivonne Lago, Mariela Viteri le preguntó cuál sería para ella la mejor artista para Viña 2022 y aunque escéptica Ivonne dijo que ella sabe que no quiere hablar mucho de Andreina porque en una ocasión anterior tuvo que cerrar su página de Instagram por el acoso que recibió por comentarios que ella habría dado de la artista.

“Yo no tengo nada encontra de Andreina Bravo, ella no es el problema, son sus fanáticos, yo conté lo que pasó y hasta tuve que bloquear mi cuenta porque me llegaron hasta maldiciones “, expresó.

Sin embargo, respondió a la pregunta, y dijo que por todo el talento que demostró tener Mar Rendón en ‘La Academia’ ella debería ser la más opcionada, pero sin duda Andreina también lo puede hacer si se sigue preparando.

Fans o fanáticos

Luego de la polémica de semanas entre quién es la artista ecuatoriana más opcionada para ir hastas suelos chilenos, la periodista Ivonne Lago deja claro que para ella hay una diferencia abismal entre ser fan o fanático de alguien porque cuando empiezas a perder el horizonte de lo que estás haciendo por tu ídolo, y comienzas a atacar, faltas el respeto, humillas, hasta el punto de lastimarte moralmente.