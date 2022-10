Así fue el festejo de Marián Sabaté con amigos íntimos: ¿Cuántas primaveras cumplió?

El 1 de octubre la querida ‘reina de la prensa rosa’ cumplió 56 años rodeada de su familia, novio y amigos más íntimos. En redes mostró lo bien que disfrutó su fin de semana, y una de las sorpresas que mas cautivó a la presentadora de farándula fue cuando sus amigos llegaron a su casa a las 12y00 para cantarle el Cumpleaños Feliz.

Por otro lado, Sabaté subió divertidos videos en los que se negaba a cumplir 56 años, pero entre risas agradeció a todos los que la quieren y respaldan.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño, me llenan mucho el corazón. Cumplo 56 y me siento fabulosa, gracias a mis hermosos seguidores que me acompañan desde mis inicios y siguen apoyándome, que la vida les devuelva todo ese amor bonito los quiero. Att: LA ÚNICA REINA DE LA PRENSA ROSA.

— Marián Sabaté.