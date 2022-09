Una nueva polémica envuelve a estos dos personajes de la farándula ecuatoriana. Alejandra Sánchez mejor conocida como ‘La Suka’ envío un fuerte mensaje a Dora West en respuesta a declaraciones que la exKandela & Son emitió en su nuevo espacio “Los hakers de la farándula”.

Alejandra Sánchez desde hace algún tiempo atrás había sido vetada de diferentes medios de espectáculos por su frontalidad al momento de hablar sobre algún tema en el que ella no estaba de acuerdo. Sin embargo, esto le ha traído varios conflictos con personajes públicos.

“Sé humilde mañana puedes volver a ser bailarina”

‘La Suka’ comentó para el programa “Los hakers de la farándula” que no volvería a ser reportera de farándula porque hay gente con la que no le gustaría volver a trabajar nunca. “Yo no soy lambona para agradar a la gente, y tampoco me dejo pisotear. Hay gente que dirige espacios de farándula que no me caen bien”, expresó.

Dora West respondió a las declaraciones que brindó la ambateña. “Yo no tengo nada que responderle a la señora, no me interesa darle pantalla”, acotó.

“Sé humilde mañana puedes volver a ser bailarina”: Alejandra Sánchez envía fuerte mensaje a Dora West

Sin embargo, la pelea no quedó hasta ahí, ya que Alejandra en su cuenta de Instagram compartió un fuerte mensaje. " Gracias a Dios, Sra, yo no vivo de la televisión. Yo soy respetuosa de la persona que me pidió la entrevista y lo primero que dije es que si en el programa están personas como usted paso: ¿Por qué?, por lo sobrada aprende a ser humilde mañana puedes volver a ser bailarina que pelea por hombres, y sino recuerdas entra a YouTube”, expresó.

‘La Suka’ Sánchez no le presta atención a las críticas

Alejandra Sánchez se realizó una cirugía estética y así fue presentando un cambio donde cada vez se iba viendo como perdía kilos. El procedimiento que se realizó fue una manga gástrica, con la que se le retiró un porcentaje de su estómago y de ese modo evita consumir tanta cantidad de alimentos, con lo que se va bajando de peso.