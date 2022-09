Chiky bombom da ejemplo de superación, el divorcio la empoderó y la catapultó al éxito

El 2021 fue el año de despegue de Lisseth Eduardo Cleto, mejor conocida como Chiky Bombom La Pantera. Ni ella misma se podía imaginar todo el éxito que tendría y lo trascendental que sería su testimonio para ayudar a otras mujeres que estaban pasando lo mismo que ella un día sufrió.

Se ha convertido en el vivo ejemplo de que en las adversidades se crece y fortalece, que se puede llegar muy lejos.

La devastación

La dominicana, quien vivió en Nueva York desde los 8 años y ahora está residenciada en Miami, dedicó su vida a estudiar educación especial, además emprendió en un negocio relacionado a la moda. Luego se casó y tuvo un hermoso hijo llamado Cartier.

Sin embargo, el amor pronto se acabó y terminó en un devastador divorcio que la sumergió en lo peor. La depresión estaba robando su vida. Fue una profunda historia de sufrimiento. No aceptaba que era una madre soltera y en muchas oportunidades acarició la idea de suicidarse.

En una de las primeras entrevistas que ofreció, en esa oportunidad en Teleshow, contó todos los horrores que padeció. “La primera depresión que tuve fue hace seis años y el único camino que encontraba en ese momento era quitarme la vida. Me quería morir, pero tampoco quería que la muerte sea dolorosa”, expuso.

Fue entonces cuando se volcó a buscar ánimos en las redes sociales desde el 2015. Desde allí daba consejos a las mujeres, hacía algunas rutinas de ejercicios.

¡Buenas, bueeeeenas!

La fama le llegó durante el 2021 en la plataforma china Tik Tok. Contó que su frase icónica fue la expresión que le salió de lo más interno de su alma para darse el ánimo que no tenía. Recuerda que ese día fue espantoso: “Me estaba muriendo en una cama. Depresiva, la vida me sabía a nada, no tenía deseos ni de bañarme, y tomé la decisión de pararme y luchar sin fuerzas”.

Tomó fuerzas y se conectó en vivo en la red social, e inició con: ¡Buenas, bueeeeenas! El video original de 59 segundos cuenta con 3.3 millones de visitas,25 mil comentarios y ha sido compartido casi 950 mil veces.

Y es que la Chiky Bombom se metió en el bolsillo al mundo entero con toda la alegría que transmitía en ese momento, pese al las circunstancias. Hizo estallar las redes sociales, estuvo de boca en boca, le inyectaba energía a todos con su contagiosa frase.

Ejemplo de superación

En unas declaraciones que ofreció a inicio de año para la Revista Sarah, manifestó qué es lo que desea transmitirle a las otras personas que se encuentran en el pozo en el que ella un día estuvo.

“Soy un ser humano, que tengo mis altas y mis bajas. La diferencia está en que yo aprendí a luchar sin fuerzas, yo me puedo caer y no importa las veces que me caiga, pero cuando me levanto, mi amor, me levanto más fuerte que nunca, como el ave fénix. Entonces eso es lo que quiero transmitir al mundo, y no solo a las mujeres, al mundo”, aclaró.

Afirmó que es importante estar consciente de que se está sufriendo de depresión, tratar de buscar ayuda y automotivarse, porque “es normal que te sientas mal, es normal que pases por depresión, porque tú no eres un robot, pero es tu responsabilidad si quieres morir ahí”.

Saboreando la gloria

La latina ahora está cosechando todos los buenos frutos de todo el ánimo que ella misma se dio en esos momentos de calamidad. Este jueves 29 de septiembre tendrá una participación en los Latin Billboards, donde presentará uno de los premios.

Ahora forma del talk show Ojos de Mujer, que transmite E! Entertainment, desde diciembre de 2021, y está dedicado la importancia del empoderamiento y la autoestima en las mujeres.

También disfrutó mucho de su participación en el programa de gastronomía Top Chef VIP, en donde se dejó ver por primera vez en público sin sus peculiares pelucas.

Ahora la Chiky Bombom tiene más de 10 millones de seguidores en Tik Tok, unos 2.5 en millones en Instagram y cientos de propuestas par dar charlas motivacionales.