Maya Hawke no llegó a la fama gracias a Ethan Hawke y Uma Thurman: así ha sido su recorrido

Maya Hawke ha logrado convertirse en una las actrices más populares y más prometedoras del momento gracias a su extraordinaria actuación en la exitosa película de Netflix Revancha ya.

No obstante, muchos han querido minimizar su talento, sus éxitos y su trabajo asegurando que todo lo ha logrado por ser hija de las superestrellas del cine Ethan Hawke y Uma Thurman.

Tales afirmaciones no podrían estar más alejadas de la realidad. Y es que la joven lleva años luchando por labrarse su propio camino en Hollywood sin la ayuda de sus famosos padres.

El recorrido artístico de Maya Hawke desde sus inicios hasta la actualidad

Maya Ray Thurman Hawke nació en Nueva York el 8 de julio de 1998. Su nacimiento se dio un año después de que sus papás se conocieran en el set de Gattaca y dos meses después de casarse.

Durante su infancia, tuvo problemas con sus estudios debido a su dislexia lo cual la llevó de escuela a escuela, pero descubrió que tenía vocación para la actuación gracias al ambiente artístico en su casa.

Desde pequeña comenzó a actuar en obras escolares, a escribir poemas y cantar. No obstante, sus padres evitaron a toda costa que se sumergiera en el mundo artístico de manera profesional en su niñez.

“Mis padres piensan que ser un niño actor profesional es venenoso”, contó en una entrevista a The Sydney Morning Herald. “Vinieron a mis obras, leyeron los poemas que escribí y me escucharon cantar, pero me mantuvieron fuera del centro de atención”.

Al crecer, no quiso saltarse los pasos a la fama solo por sus padres –quienes se separaron cuando tenía 5 años– tenían influencia. Ella eligió empezar desde abajo como lo hace cualquiera.

Sabía que el primer paso era la formación, por lo que decidió entrar a la prestigiosa escuela de Julliard para estudiar artes dramáticas. Hawke fue aceptada y comenzó su camino.

“No me interesa esconderme del hecho de que mis padres son actores”, dijo a la revista Vogue. “¡Estoy orgullosa de ellos! Es muy común seguir una carrera que hacen tus padres, pero cuando está a la vista del público se vuelve algo complicado”.

“No niego el hecho de que, si no fuera por ellos, no estaría aquí hoy. He pensado mucho sobre cómo lidiar con eso, y una forma era no aprovechar ninguna oportunidad a menos que estuviera absolutamente segura de que me había ganado cada fragmento”, compartió.

El debut de Maya Hawke en la actuación

Mientras estudiaba, empezó a modelar para marcas como Calvin Klein. Tras trabajar en una campaña con Sofia Coppola, la directora la eligió para encabezar su live-action de La sirenita para Universal.

Pero el estudio no la quiso. En su lugar, prefirieron a otra actriz más famosa, por lo que Maya quedó fuera del proyecto y Coppola decidió renunciar por este y otros inconvenientes con la producción.

No obstante, las cosas no tardaron en dar un vuelco a favor de Hawke. Más adelante, escuchó que la BBC estaba produciendo una adaptación de Mujercitas a una miniserie y corrió a audicionar.

Y es que la novela de Louisa May Alcott es muy importante para ella. No solo se trata de uno de los primeros libros que pudo leer completo, la protagonista Jo March es una de sus heroínas.

Maya se ganó el rol de Jo, pero debido a las fuertes políticas de Julliard sobre las faltas, tenía que elegir entre la serie o la escuela. Se decidió por la primera, pero no fue nada fácil para ella.

“Una cosa acerca de dejar tu entrenamiento temprano es que te deja con todas las herramientas para criticarte a ti mismo, sin las habilidades para poder implementar las cosas que sabes que se supone que debes hacer”, explicó a Elle la luminaria que cree en la educación.

No obstante, para ella, actuar siempre se ha sentido tan natural “como nadar, respirar o besar”, lo cual no es de extrañar considerando que el talento por la actuación está en sus genes.

A finales de 2017, el drama Mujercitas se estrenó en la pantalla chica y Maya hizo su debut oficial como actriz profesional a los 19 años de edad.

Sobre su actuación en esta producción, su padre, quien ha sido un mentor importante en su carrera, dijo a People: “Ella no hizo un buen trabajo, hizo un gran trabajo”.

“Ver a tu hija florecer y verla prosperar en una profesión por la que tienes mucho respeto, a la que he dedicado mi vida, estaba muy orgulloso de ella”, añadió Hawke, que al igual que su exesposa apoya incondicionalmente a su hija mayor.

Llega Robin Buckley y su carrera despunta

Desde entonces, la hermana mayor de cuatro ha estado imparable. Tras ser Jo, se ganó el papel de Robin Buckley en Stranger Things, un rol que ha encarnado desde la tercera temporada hasta el presente.

Gracias a su actuación en esta producción, su carrera despuntó, pero más orientada al cine, porque ha confesado no estar realmente atraída por trabajar en la televisión.

Su primer largometraje fue Ladyworld en 2018. Desde entonces, ha tenido papeles en largometrajes como Once Upon a Time in Hollywood (2019), Human Capital (2019) y Mainstream (2020).

Sus más recientes actuaciones en el cine fueron en Italian Studies (2021), La Calle Del Terror: 1994 (2021) y Revancha Ya (2022). Aparte, ha actuado en varios cortometrajes desde 2017.

A Brief Lesson on Inheritance (2017), As They Slept (2019), Memory Xperiment: Kathy Acker (2019) y Bay of Cadiz (2022) son los cortos de los que ha formado parte como actriz.

En la pantalla chica, además de Stranger Things, actuó en The Good Lord Bird (2020) junto a su padre Ethan. Más recientemente, apareció en La Chica Luna de Marvel y el Dinosaurio Diablo (2022).

De igual forma, ha mostrado su talento interpretativo en las series de podcast Rebel Robin: Surviving Hawkins (2021) y The Playboy Interview (2021).

También es una talentosa cantante

Pero actuar no es en lo único que destaca, además de sus poemas, Maya escribe y canta sus propias canciones. Aparte, también ha escrito y dirigido sus videos musicales.

Debutó en la música con el lanzamiento de sus dos primeros sencillos: To Love A Boy y Stay Open en 2019. Al año siguiente, estrenó su primer álbum de estudio: Blush.

Durante este año, la artista con más de 10 millones de seguidores en Instagram lanzó su segunda producción discográfica Moss. Su más reciente sencillo es Sweet Tooth.

Actualmente, la actriz de 24 años disfruta de los éxitos que ha alcanzado por méritos propios, continúa brillando en todo lo que hace e indetenible en su ascenso a la cima con incansable trabajo.

Al presente, según Imdb, cuenta con cuatro proyectos en el cine a la puerta: Asteroid City, The Kill Room, Maestro y Revolver, por lo que el público la seguirá viendo derrochar su talento en todos los escenarios.