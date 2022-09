La hija de Patrick Dempsey en ‘Encantada’ ya tiene 24 años y así luce: no estará en la secuela

Aunque la mayor parte de su elenco era adulto, la exitosa película infantil Encantada también contó con un personaje infantil que logró clavarse en el corazón y la memoria de las audiencias.

Se trata de Morgan Philip, la hija de seis años del abogado Robert Philip. En la trama, padre e hija rescatan a la princesa Giselle de las calles de Nueva York cuando llega por accidente de Andalasia.

A medida que avanza la historia, la heroína se enamora del galán viudo y entabla una amistad con su creativa pequeña. Al final, se convierte en su madrastra y le demuestra que no son malas.

Morgan de 'Encantada' | Captura video

Con apenas 9 años, la actriz infantil Rachel Covey brilló encarnando con un gran talento y carisma a la tierna Morgan. En aquella época, apenas había actuado en un filme antes y cautivó a todos.

Desde entonces, han pasado tres lustros. Ahora, la mayor parte del elenco de la cinta de Disney regresará en una secuela, pero Covey es la gran ausente en esta continuación de la trama.

En su lugar, Gabby Baldacchino será la encargada de dar vida a la joven Morgan. Ante esto, los fans del clásico moderno no han dejado de preguntarse qué pasó en la vida de la Morgan original.

¿Qué pasó con Rachel Covey después de Encantada?

En la actualidad, Rachel Covey es una guapa y talentosa joven de 24 años, alejada de la actuación y dedicada a su carrera como dramaturga y compositora musical en su Nueva York natal.

A pesar del éxito que logró encarnando a la hija de Patrick Dempsey en Encantada, la niña no continuó su carrera en el cine y la televisión, sino se alejó y se centró en su educación.

Mientras crecía descubrió su gran pasión en el teatro y comenzó a formarse para esta. Al llegar a la adultez, se matriculó en una carrera afín en la Universidad Northwestern, de donde egresó en 2020.

Además de sus estudios universitarios, ha cursado varios talleres con grandes de la escena teatral para perfeccionar su gran talento para escribir obras musicales y componer música.

Rachel Covey en la actualidad | Rachel Covey

Tuvo una breve etapa como actriz tras Encantada

Sin embargo, antes de sumergirse de lleno a su nueva carrera, Rachel se presentó con obras en Radio City Music Hall, The Actor’s Studio, The Baryshnikov Arts Center y The McCarter Theatre.

Además, protagonizó una obra para una sola persona escrita por ella: Waiting Room. La pieza se presentó en el Manhattan Repertory Theatre, The Player’s Theatre y Capital Repertory Theatre.

De acuerdo a Imdb, en 2016, tuvo una pequeña aparición en la serie What Would You Do? Pero, después de esta etapa, se retiró de actuar y se enfocó en su carrera como escritora y compositora.

Rachel Covey en la actualidad | Rachel Covey

La carrera actual de Rachel Covey

Durante su paso por su alma mater, la estrella comenzó a redactar y a presentar sus primeros musicales. A la fecha, varias de sus creaciones han sido expuestas sobre las tablas.

De acuerdo a su sitio web oficial, sus obras se han presentado en teatros de Nueva York y Chicago, como el Capital Repertory Theatre, The Player’s Theatre y Manhattan Repertory Theatre.

En estos proyectos, a pesar de su pasado como actriz, se ha limitado a ejercer su rol detrás del telón, el cual no solo la apasiona, además le ha dejado satisfacciones y varios reconocimientos.

Rachel Covey posando en su Nueva York natal | Rachel Covey

Su primer musical se llama Painting Faye Salvez y ha recibido talleres en el Festival Musical de Nueva York, la Biblioteca en el Teatro Público y el Festival de Nuevas Obras del Teatro Tuacahn.

Mientras, su musical más reciente se titula Noise. El proyecto recibió una lectura en la serie New Work de Emerging Artists Theatre. Aparte, fue aceptado por el teatro The Tank para una residencia.

Gracias a esto, la puesta en escena se presentará durante seis semanas en el otoño de 2022. Actualmente, la artista se encuentra dedicada a los ensayos de esta producción.

Rachel Covey trabajando en su obra 'Noise' | Rachel Covey

Aparte de combinar su trabajo como escritora con su faceta musical en las diferentes obras, Rachel también ha compuesto canciones a artistas de la escena teatral neoyorquina.

De igual forma, su música se ha presentado en varios conciertos, como el New Works del York Theatre o el Concierto para nuevos compositores del Titchfield Festival Theatre en Reino Unido.

La artista que canta y toca el piano no solo ha ejercido como dramaturga y compositora. Además, se ha desempeñado como asistente de producción en compañías teatrales.

Hoy en día, además de dedicarse a producir sus obras, es parte de Maestra Music, un colectivo que da apoyo y visibilidad a las mujeres que hacen música en la industria teatral.

Rachel Covey en la actualidad | Rachel Covey

Pero, ¿por qué no es parte de Desencantada?

En cuanto a las razones por las que no volverá a interpretar a Morgan en la secuela de la película Encantada, no se sabe nada. Covey no se pronunció al respecto ni tampoco Disney.

Algunos especulan que quizás es demasiado mayor para la edad del personaje en Desencantada –título de la secuela- mientras otros creen que se debe al hecho de que ya no ejerce la actuación.

En Instagram, la artista suele dar vistazos a su vida, sus proyectos profesionales, sus logros dentro de su campo y lo mucho que ha crecido con la publicación de fotos de vez en cuando.

Rachel Covey en la actualidad | Rachel Covey

Asimismo, se presenta a sus seguidores como “escritora, compositora y aficionada a los bagels”.

También dice que es nuevo miembro del taller BMI, el cual es un programa considerado como el principal campo de entrenamiento para compositores de teatro musical emergentes.

Así que aunque “Rae”, como la llaman sus amigos, no participa en Desencantada, la estrella no para de trabajar en su carrera artística, en sus obras y en sus conciertos, lejos de las pantallas.