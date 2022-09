“Desempolvando recuerdos”: así lucía Sofía Caiche a sus 17 años en el colegio

Sofía Caiché, presentadora de televisión y actriz ecuatoriana, se ha caracterizado por ser muy natural en su manera de expresarse y ser. En diferentes medios de farándula ha dicho que las críticas a ella solo le motivan a realizar eso que tanto le molesta a la gente. Sin embargo, hoy te queremos recordar como lucía Caiche a sus 17 años en una época colegial.

Las fotografías que dejan ver a Sofía Caiche al natural

“El Colegio, época que me encantaría retroceder. Quinto Curso (17 añitos) del Liceo Cristiano”, escribió

“Épocas que no existía tanta maldad y todo era sano”, escribió.

Sofía Caiche se llama ‘gorda’ en redes sociales

En 2018, Sofía se realizó la manga gástrica, una intervención quirúrgica para reducir masa corporal. Tiempo después compartió las fotos de cómo fue el resultado final de su operación y para muchos quedó maravillosa. Sin embargo, la actriz en una de sus últimas publicaciones se llamó ‘gorda’ lo que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos. “¡Sí! me estoy volviendo a engordar, estoy a dieta hace 15 días, me cuesta, dejé el azúcar por completo y eso me tiene mal”, expresó.

Sin embargo, los comentarios no bajan de que en este momento se le ve mejor que nunca y dejan algunas de sus recomendaciones: “tome té verde”, “solo haga ejercicios”, “no exagere, no está gorda”, “ya quisiera yo tener tres hijos y estar así”.