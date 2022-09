Belinda y AMLO: cuándo nació la amistad entre la cantante y el presidente

Belinda es una de las máximas figuras del entretenimiento en México sin embargo, ha llamado la atención su amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No es ningún secreto que la cantante siempre se ha mantenido cercana a figuras de la política, desde apoyar al Partido Verde en 2015, hasta participar en el cierre de campaña electoral de AMLO en 2018.

Tras la presentación del Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente habló del rotundo éxito de la convocatoria y mencionó que buscaría repetir pero ésta vez con Cristian Nodal.

AMLO sobre no querer hacerle un desaire a Belinda, al aceptar el ofrecimiento de Christian Nodal de un concierto gratis.

"A lo mejor los invitamos a los dos".

“No sé quien me dijo que había otro artista famoso que quería... Christian Nodal, (dijo) que quería participar y no cobrar, sería buenisimo”, afirmó AMLO. Posteriormente bromeó con que no podría dejar fue a Belinda, pues “se ha portado bien” con su gobierno, además de que fue pareja del intérprete.

“Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados?porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”.

Ante esto, los asistentes a la mañanera le informaron que ya no estaban juntos. La conversación levantó dudas sobre la amistad que Belinda mantiene con AMLO y es que no es la primera vez que la menciona en una mañanera.

Belinda en la política

Si bien la cantante nunca ha tenido una relación romántica con alguna figura de la política como ha ocurrido con otras famosas de la farándula, sí ha hecho una relación estrecha con miembros de los partidos.

En 2015, cuando Belinda irrumpió, junto a otros famosos, en la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) justo en plena veda electoral, situación que la puso en la mira de la polémica pues la denuncia llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ese mismo año, Belinda publicó su apoyo al partido en su cuenta de Twitter: “Nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes, #valedelprierempleo, vamos verdes”. En 2018 fue acusada de violar la ley al participar en actos políticos de las elecciones mexicanas siendo extranjera.

En ese mismo año mostró su apoyo en varias ocasiones a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de México.

A mediados de 2021, Belinda volvió a relacionarse con la política cuando su hermano Ignacio Peregrín se postuló para diputado federal por el distrito 15 por parte del Partido Verde. Aunque perdió en las urnas, tanto el joven como la cantante han mantenido la buena relación con el partido y con Andrés Manuel López Obrador.