¿Recuerdas a la señorita Tronchatoro de ‘Matilda’? A esto se dedica a 26 años de la película

Además de su entrañable protagonista, uno de los personajes más memorables de la exitosa película Matilda, sin lugar a dudas, es la temible, dominante y cruel maestra Agatha Tronchatoro.

En el clásico del cine, estrenado en 1996, este personaje era la implacable y perversa directora de Crunchem Hall, la escuela primaria en donde estudiaba la heroína infantil, Matilda Wormwood.

La señorita Tronchatoro era una exatleta olímpica extremadamente estricta y severa con los niños. Con carácter fuerte y vil, la educadora imponía su autoridad con tiranía en el colegio.

A lo largo del largometraje, dirigido por Danny DeVito, se dedicaba a hacerles la vida imposible a Matilda y todos sus compañeros, a quienes castigaba duramente por cualquier motivo.

De hecho, algunas de las escenas más recordadas de la película son sus severas sanciones a los menores, como cuando obligó a Bruce Bolaños a comerse un descomunal pastel de chocolate.

Detrás de esta villana que marcó a toda una generación estuvo impecable la actriz galesa Pam Ferris. En aquella época, Ferris tenía 48 años y una larga carrera en el medio artístico.

La señorita Tronchatoro es una las peores villanas del cine infantil | Imdb

No obstante, el papel que la consagró como actriz y la catapultó a la fama mundial fue la abusiva señorita Tronchatoro. Desde entonces, han transcurrido 26 años en los que mucho ha pasado en su vida.

¿Qué fue de la vida de Pam Ferris tras dar vida a la malvada Tronchatoro en Matilda?

En la actualidad, Pam Ferris tiene 74 años de edad, luce una imagen bastante cambiada y continúa trabajando como actriz tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Tras su inolvidable actuación en la película basada en la novela homónima de Roald Dahl, la estrella prosiguió imparable construyendo su carrera en el cine, la televisión y el teatro.

En total, desde la última vez que encarnó a la señorita Tronchatoro, Ferris ha formado parte del elenco de 31 producciones televisivas y 18 proyectos cinematográficos, según su perfil en Imdb.

Entre sus roles más destacados se encuentra el de Laura Thyme en la serie Rosmery y Thime (2003-2006) y el de la tía Marge en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004).

Sus más recientes actuaciones las tuvo en la cinta Tolkien (2019), en la serie Urban Myths (2020) y el filme televisivo Beauty and the Beast: A Comic Relief Pantomime for Christmas (2021).

Con respecto a su vida personal, la eterna Tronchatoro de Matilda está felizmente casada desde 1986 con Roger Frost, un actor a quien conoció trabajando en el Royal Court Theatre de Londres.

La estrella afirmó que no tuvo hijos por dedicarse a su trabajo; sin embargo, no se trata de algo que le cause pesar pues es feliz tal como está con la pequeña familia que formó con su esposo.