La incómoda presentación de Sandra Bullock y Channing Tatum tras una pelea de sus hijas

Las celebridades suelen conocerse mientras algún casting, alfombras rojas o eventos de Hollywood, pero para Sandra Bullock y Channing Tatum fue todo lo contrario.

Mientras se preparan para el estreno de ‘The Lost City’ (‘La ciudad perdida’, en español) los actores han relatado algunas anécdotas profesionales y personales que han atravesado.

En la cinta veremos a Bullock y Tatum convertidos en una novelista y un modelo que la rescata de un secuestro organizado por un millonario en una jungla exótica.

La pelea entre las hijas de Sandra Bullock y Channing Tatum

Aunque en la cinta se puede ver una buena conexión entre ellos, lo cierto es que su presentación no fue nada agradable, pues se conocieron en medio de un altercado protagonizado por sus hijas.

Ambos tuvieron que asistir a la dirección de la escuela preescolar, donde las hijas de ambos estudiaban, luego de que las pequeñas Everly y Laila comenzaran una pelea.

“Nos conocimos a través del drama: en la oficina del director del preescolar. Nos llamaron juntos porque Everly [hija de Tatum] y Laila estaban tratando de eliminar al otro; y rezamos para que fuera la hija del otro la que causó el daño”, contó en diálogo con The New York Times. — Sandra Bullock

A pesar del mal momento, superaron el incidente aunque Sandra señaló que aún tiene un poco de “estrés post-traumático”, muy diferente al actor quien dijo haber bloqueado toda esa situación de su mente.

No obstante, está no era la primera vez que se topado pues en una ocasión se habían visto en su fiesta de cumpleaños, pero no lo conocía.

“Eras un plus-one (…). Todos los Huvanes se hicieron cargo de mi fiesta, yo no tenía nada que decir en mi propio cumpleaños. Solo dije: ‘Tengo tres amigos aquí. No sé quién es nadie más’ (…) yo estaba como: ‘”¿Hay alguien aquí para mí?’”, relató. — Sandra Bullock

Tatum contó que para esa época era su primera semana en Hollywood.

“Fuiste la primera celebridad que conocí. Dios bendiga su alma, Chris Huvane [el difunto gerente de talentos] en realidad me trajo allí. Creo que estaba pinchando en ese momento, no estaba dirigiendo (…). Me lo pasé genial, personalmente. Yo era un niño de Florida, básicamente ni siquiera un actor en ese momento. Todavía era solo una modelo, ¡y llegué a su fiesta!”, expresó. — Channing Tatum

Así es actualmente la relación de sus hijas

Luego de la pelea Laila, de 10 años, y Everly, de 8, pudieron estrechar una linda amistad gracias al rodaje de ‘The Lost City’, pues pudieron convivir en República Dominicana.