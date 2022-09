Fanática acosa a Alejandra Guzmán en pleno concierto y ella la golpea con un instrumento

Cualquiera pudiera enloquecer al ver tan de cerca a su ídolo, pero pocos se atreven a cruza las barreras para abrazarlo. Pero precisamente esto y más fue lo que hizo una fanática con la cantante mexicana Alejandra Guzmán durante un concierto esta semana. La seguidora burló todos los controles de seguridad y se abalanzó sobre la rockera.

Pero como si esto no resultara mucho para la propia artista, que se siente vulnerada en su propio lugar de trabajo, el escenario del Hard Rock Live, la fan corrió hacia ella para besarla en la boca. Todo quedó grabado por los cientos de fanáticos que se encontraban en el lugar.

Uno de ellos subió el material a su cuenta en Tik Tok, donde ha dado de qué hablar por la reacción de ambas partes: la cantante y la intrusa.

Una fanática abusadora

A la chica no lo bastó con tomar el rostro de Alejandra para besarla, sino que tocó sus pechos y partes íntimas, violentando por completo a la celebridad. El video que subió @reymoon37 muestra el vergonzoso momento que llenó de irá a la hija de Silvia Pinal.

El material fue subido hace apenas un día, y ya cuenta con más de 78 mil visitas y cientos de mensajes de repudio y apoyo hacia la artista.

¿Cómo se defendió Alejandra?

La rockera no dudó en apartar muy enojada a la fan y, acto seguido, mientras era sacada del escenario, le lanzó la pandereta con la que interpretaba la canción Diablo, al momento que fue interrumpida. Los internautas no tardaron en dar su opinión sobre lo sucedido.

“Pero desde que la chica va para abrazarla Alejandra tiene un gesto de no quiero”, escribió Karina León. En tanto, la usuaria Sandra Nallely expresó: “Jamás la violencia es la solución, pero tampoco se vale que la chica la manosee, si a cualquiera nos pasara también nos sacaría de onda”.

Abner Ortega: “¡Ah caray! y no he visto noticias de esto, ¿será porque no fue un chavo?”, a lo que Iris Mendoza escribió: “Entiendo su reacción, pero que no se le olvide lo que le pasó la última vez que aventó algo al público”.

Esta no es la primera vez que la euforia se apodera de la cantante, pues en el 2010 lanzó una baqueta al público y casi deja ciega a una asistente al concierto.

Esta semana, otra fanática también protagonizó un momento que fue cuestionado por muchos, se trató de la mujer que besó en la boca al cantante español Enrique Iglesias, cuando él la montó en su escenario durante un show en Las Vegas.

Parece que muchas personas no conocen los límites y creen que todos deben celebrarlo.