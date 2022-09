La última temporada de ‘Manifiesto’ llega en noviembre a Netflix: esto es todo lo que debes saber

Al igual que sus protagonistas, la serie Manifiesto tuvo una segunda oportunidad en la vida. Luego de ser cancelada por NBC a comienzos del año pasado, el futuro del programa de misterio quedó “en el aire”.

No obstante, tras meses de incertidumbre y negociaciones, Netflix decidió renovar el proyecto por una cuarta y última temporada para poner punto final al misterio del vuelo 828 de Montego Air.

El gigante del streaming inicialmente se negó a revivir al show, pero cambiaron de opinión luego de que las dos primeras temporadas batieran récords de visualizaciones en su llegada a la plataforma.

“Hay algo muy meta sobre la muerte y el renacimiento del programa, dado que esa es la historia de la serie en sí”, comentó a Entertainment Weekly (EW) el creador de la serie, Jeff Rake, quien no se dio por vencido ante la cancelación y luchó para darle un final digno a la trama.

Todo lo que necesitas saber sobre la cuarta temporada de Manifiesto antes de su estreno

Ahora, la historia sobre el avión que aterriza en Nueva York con todos sus pasajeros salvos cinco años después de despegar de Jamaica regresa en noviembre con su último capítulo al servicio digital.

Por esto, a continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la entrega final antes de que la serie que sigue a los hermanos Michaela y Ben Stone “aterrice” en la plataforma.

La fecha de lanzamiento

La cuarta temporada de Manifiesto se dividirá en dos partes que constarán de 10 episodios cada una. La primera se estrenará el próximo 4 de noviembre de 2022.

En cuanto a la parte final de la última entrega, todavía no se tiene una fecha de estreno. Sobre la división, Rake comentó al medio que considera ambas partes como temporadas distintas.

“Simplemente decidí, para mis propósitos, que iba a tratar la historia como si nos hubieran regalado dos temporadas de 10 episodios”, comentó al medio citado.

¿Qué se puede esperar en la última entrega de Manifiesto?

La historia de la cuarta temporada de Manifiesto dará un salto en el tiempo de dos años desde el trágico final de la tercera entrega, de acuerdo a la sinopsis oficial publicada por Netflix.

“Dos años después de que el brutal asesinato de Grace cambiara sus vidas, la familia Stone está en ruinas mientras un devastado Ben continúa llorando a su esposa y buscando a su hija secuestrada, Eden”, se puede leer al comienzo del resumen de la última temporada.

“Consumido por su dolor, Ben ha renunciado a su papel como cocapitán del bote salvavidas. Esto deja a Michaela como capitana sola, una hazaña casi imposible ahora que un registro del gobierno está monitoreando cada movimiento de los pasajeros”, continúa el texto.

“A medida que se acerca la fecha de la muerte y los pasajeros se desesperan por encontrar un camino hacia la supervivencia, llega un pasajero misterioso con un paquete para Cal que cambia todo lo que saben sobre el vuelo 828 y demostrará ser la clave para desbloquear el secreto de los llamados en este viaje convincente, alucinante y profundamente emotivo”, finaliza.

Debido a que la serie estaba planificada para contarse en un total de seis temporadas, los escritores seguramente tuvieron un duro trabajo comprimiendo todo lo que faltaba en 20 episodios.

No obstante, Rake aseveró a la revista previamente mencionada que el desenlace que tienen listo desde el principio se mantendrá. “El final del juego no cambiará en absoluto...”, dijo.

“Estoy absolutamente seguro de que 20 episodios me dan suficiente tiempo para contar la historia completa como siempre tuve la intención de hacerlo”, afirmó.

En otra conversación a EW sobre el final de la serie, el showrunner adelantó: “Hay un aspecto completamente diferente de este bloque de episodios que está impregnado de ciencia y mitología... (Hay) una historia mitológica realmente sexy y emocionante”.

Por su parte, el actor Josh Dallas, quien encarna a Ben Stone, destapó a Netflix Life: “A veces pienso, y por supuesto, no he llegado al final, que (Ben) podría ser el agente del apocalipsis, la ruina de todo esto por la forma en que es tan tenaz... La primera parte de la temporada no va a ser fácil”.

El elenco original regresa

La mayoría del elenco de la serie regresará para el final de Manifiesto a excepción de dos actores. Algunos rostros confirmados para volver son Dallas, Melissa Roxburgh (Michaela Stone), J.R. Ramirez (Jared Vasquez), Matt Long (Zeke Landon), Parveen Kaur (Dr. Saanvi Bahl), Luna Blaise (Olive Stone) y Holly Taylor (Angelina Meyer).

En cuanto a los que no regresan, se trata de Jack Messina y Athena Karkanis. Los actores que han encarnado a Cal (niño) y Grace Stone desde la primera temporada no vuelven por razones lógicas.

El personaje del primero envejeció misteriosamente en el final de la tercera temporada, pasando de ser un niño encarnado por Messina a un adolescente interpretado por Ty Doran.

Debido a esto, será Doran quien regrese a la última temporada como Cal. Aunque, por las imágenes que han circulado del rodaje de la cuarta temporada, Messina tendrá participaciones. Por otro lado, el papel de Karkanis falleció en la tercera temporada por lo que no puede volver.

En esta última parte, el actor Daryl Edwards, quien interpreta a Vance, tendrá más apariciones. Mientras, Garrett Wareing, quien encarna al pasajero TJ Morrison, volverá a la ficción tras la investigación de su personaje que lo mantuvo lejos de los protagonistas desde la temporada 2.

Nuevos personajes se suman al misterio

Por su parte, nuevos personajes se sumarán a esta cuarta entrega, aunque no se sabe todavía quiénes los encarnan ni los detalles del papel que jugarán en la trama.

De acuerdo a What’s on Netflix, conoceremos a más pasajeros del vuelo 828, como Kyle Boyd y Henry Kim. Así como también dos roles más llamados Tela y June.

Igualmente, se sumarán un par de papeles menores presuntamente llamados capitán Kevin Fahey y detective Price. De acuerdo a informes, también aparecerán “los gemelos Eden”.

Los avances disponibles

Netflix lanzó el tráiler de la temporada 4 de Manifiesto el 28 de agosto de 2022, una fecha muy significativa para los fanáticos de este proyecto.

Previo a esto, lanzaron un avance en donde Michaela está explorando un extraño contenedor de envío que brilla. Una vez ahí, un hombre la toma sorpresivamente por una pierna.

Al percatarse, nota que el extraño tiene un mensaje grabado en su brazo: “Stone 828″.

Otros detalles de la cuarta temporada de Manifiesto

Algunos de los títulos de los episodios fueron filtrados. “Vuelo Alto”, “Descenso Final”, “Posición completamente vertical y bloqueada” y “Fata Morgana” son varios, según SpoilerTV y Netflix Life.

El primer episodio se llama “Toma y despegue” y fue escrito por Jeff Rake y Simran Baidwan.

Por otro lado, de acuerdo a What’s On Netflix, el presupuesto para cada episodio de la última temporada aumentó cuantiosamente de 1 millón de dólares a 4 o 5 millones de dólares.