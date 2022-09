‘Andor’: la nueva serie de Star Wars llega con Diego Luna y personalidad propia a Disney+

Disney Plus y los fanáticos de Star Wars están listos para la llegada de Andor a la plataforma. Se trata de la muy esperada serie que se desprende de Rogue One: A Star Wars Story y Diego Luna repetirá su papel como Cassian Andor, el espía rebelde que se infiltra en el Imperio antes del levantamiento de los Jedi.

Para celebrarlo, se llevó a cabo una premiere exclusiva en la Ciudad de México en donde se transmitieron los primeros tres episodios, además de una conferencia de prensa sorpresa con el protagonista.

“Lo más bonito de todo el proceso fue trabajar como productor de la serie porque acompañé el trabajo de Tony Gilroy, el escritor de la serie y showrunner. Es un director increíble, un tipo alucinante. Acompañarlo en el proceso, a los diseñadores de vestuario, a toda la gente que trabaja con los droides ha sido maravilloso. En Rogue One me tocó brincar a un tren que ya estaba en movimiento y aquí estuve presente desde el principio, desde que todo fueron ideas y sketches. Acompañar el proceso me hace sentir no sólo parte sino cómplice de una familia. Hemos trabajado por cuatro años en esto”, aseveró Diego Luna.

Después de exitosas series como The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi, no se puede esperar menos de esta producción, especialmente porque fue concebida de principio a fin por Tony Gilroy (The Bourne Legacy) como una historia oscura de espías y él es experto en el género.

Otros guionistas como Dan Gilroy (hermano de Tony con quien trabajó en las cintas de Bourne), Beau Willimon (House of Cards) y Stephen Schiff (The Americans) estarán a cargo de algunos episodios, garantizando ese toque de dramatismo y tensión que convertirán este producto en una historia más madura.

Por su parte, Toby Haynes (Doctor Who, Black Mirror) y Susana White (Parade’s End, Billions) trabajarán de la mano con Gilroy como directores. Es por eso el propio Diego Luna aseguró que nada es predecible y el espectador siempre descubrirá algo nuevo.

“Agradezco a Disney por sacar tres episodios de golpe. Para nosotros era muy importante que pudieran verlos porque en esos tres episodios ves el alcance de la serie, a dónde va. Es como una película que dura 1:45 y que ojalá el público a partir del miércoles la vea de principio a fin para darse cuenta a lo que aspiramos con la serie”, dijo el actor. “Pero luego empieza otra. Cuando vean el episodio 4 y el 5 y el 6 van a decir ‘a dónde se fue esta serie’. Ustedes creen que ya saben qué personajes y qué planetas se van a ver pero la serie todavía crece y cambia y se transforma y verán nuevos personajes y sorpresas. Y cuando crees que ya le agarraste la onda otra vez y otra porque cada tres episodios los dirige un director distinto. Es una una cosa que va evolucionando”.

Ya sabemos el trágico destino de Cassian Andor en Rogue One, para asegurar que los planes de la Estrella de la Muerte terminaran en manos de la Princesa Leia pero conocer sus orígenes y motivaciones le da más profundidad al personaje dentro del universo Star Wars.

Sin embargo, no estará solo ya que, entre otros personajes, estará acompañado de la fuerza femenina. No es extraño que Star Wars apueste por las mujeres poderosas y ya vimos a Felicity Jones como protagonista de Rogue One. Ahora, Cassian contará con la ayuda de Bix Caleen (Adria Arjona ) y Marvaa (Fiona Shaw ), además de que se enfrentará a la amenaza de Dedra Meero (Denise Gough), una oficial imperial, algo que no se había visto antes. Poco a poco se irán revelando más figuras femeninas de gran importancia.

Si algo ha encantado a los fans que ya pudieron ver los primeros episodios es el hecho de que la trama no gira en torno a los Jedis poderosos como protagonistas ni los Sith como los villanos. ‘Andor’ no recurre a la nostalgia de la saga de antaño como lo han hecho The Mandalorian, Obi Wan Kenobi y The Book of Boba Fett. Tampoco parece vacilar con los guiños más mínimos, lo que hace que por momentos se sienta como algo completamente independiente al explorar una batalla entre seres humanos, entrenados para dar la vida en pro del Imperio o de la Rebelión.

“Tiene una carga emocional porque tiene toda esta grandilocuencia y demás también es la historia de un hijo, su madre, amigos que no se pueden ver, una comunidad. A mí a veces se me olvida que esto sucede en el universo de Star Wars. Se parece mucho a la vida que yo tengo y eso me gusta mucho de este proyecto”, confesó Diego Luna.