Princesa Beatriz: 5 fotos del look “revelador” por el que recibió críticas en el funeral de la reina

El funeral de la reina Isabel fue seguido por miles de personas en el mundo, que no perdieron pisada de todos los detalles y los asistentes, como la princesa Beatriz.

Ella es su nieta, descendiente de uno de sus hijos, el príncipe Andrés, por lo que al formar parte de la primera línea de la Familia Real tuvo más ojos sobre ellos.

Precisamente, por esta razón se percataron de la escogencia de atuendo por parte de la británica, a la que tacharon de irrespetuosa por llevar un minivestido en la ceremonia.

El look de la princesa Beatriz en el funeral de la reina por el que se ganó muchas críticas

La princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, llegaron de la mano a la Abadía de Westminster para darle el último adiós a la monarca este lunes 19 de septiembre.

Ella, sin duda, fue una de las protagonistas por un outfit que muchos tildaron de inapropiado. Se trató de un vestido corto que finalizó encima de sus rodillas, con estilo blazer y falda tableada, de corte femenino y muy moderno.

La joven de 34 años completó el outfit con pantimedias negras y un delicado sombrero, buscando una imagen sobria y elegante, que a muchos ha disgustado.

“Minifalda y tacones altos, parece que alguien no recibó el manual de vestimenta de la realeza”, “Me pregunto si va a un funeral o una fiesta”, “Es un irrespeto para la reina”, “Que le avisen que están de luto y no de fiesta”, “No me gustó ese look para este evento”; fueron parte de las opiniones dividas de los internautas.

Sin embargo, la nieta de la reina Isabel sí se vio afligida a lo largo del funeral y es que se dice que ambas fueron muy unidas. De hecho, se casó con un vestido antiguo que estrenó su abuela hace décadas atrás.